В Уфе из-за дождей подтопило дорогу к поселку Козарез

В башкирской столице из-за непогоды и проливных дождей затопило дорогу, которая ведет к СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос». По информации управления гражданской защиты, глубина подтопленной территории – 1,5 метра, длина – 150 метров.

К счастью, жилые дома не затопило, но на указанном участке перекрыли движение для транспорта. Временное ограничение снимут, когда уровень воды значительно снизится.