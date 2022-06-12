Большой концерт и салют: как в Уфе празднуют День России и День города

Впечатления только позитивные, людям весело и интересно. Развлекательная программа началась несколько часов назад. В 6 часов вечера начался рэп-фестиваль. Один из исполнителей, кстати, как раз вырос здесь, гулял по парку ещё до реконструкции. Возможно, здесь впервые влюбился. Песня как раз была о любви.

Парк впечатлил после реконструкции, больше всего удивил светящийся фонтан. Приходите все, рекомендую. Хотя и холодно, но меня согрела энергетика зрителей и других исполнителей, поэтому сейчас мне тепло и комфортно.

Рэп-музыка сменилась на электронную. Хедлайнерами праздника станут группы «На-на» и «Дабро». Это уже ближе к 9 вечера. Люди ждут. На улице похолодало, уфимцы согреваются, кто чем может – в парке «Кашкадан» теперь, например, есть зона фудкорта, там можно попить кофе или чай. Недавно прошёл дэнс-баттл, там уфимцы тоже дали жару. Сегодня здесь очень много молодёжи. В целом такая цель и была. Вокруг самого озера можно покататься на качелях, позаниматься спортом на открытой площадке с тренажёрами. Есть поле для волейбола, где уже прошли соревнования.