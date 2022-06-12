В Белоруссии увековечат подвиг башкирских воинов-освободителей

В Белоруссии увековечат подвиг «северных амуров». В городе Борисов планируется установить памятный знак башкирским воинам-освободителям, участвовавшим в войне против Наполеона. Этот вопрос обсуждался во время визита делегации Башкортостана в соседнюю страну. Гости также побывали на знаменитом Брилевском поле близ деревни Студенка. Здесь 210 лет назад войска России нанесли сокрушительное поражение Великой армии Наполеона.

Брилевское поле – место исторической памяти. И для жителей не только Белоруссии, но и России. На реке Березине произошла последняя и решающая битва между войсками России и отступающими основными силами Наполеона Бонапарта. В ходе трехдневных боев Великая армия французских завоевателей была разбита и рассеяна. Сам император, пытавшиеся хитрым маневром обмануть русских генералов, бежал с поля боя и едва не попал в плен. Отечественная война 1812 года подошла к концу.

На месте кровопролитной битвы установлены 4 памятника. Три из них – в честь победы Российской императорской армии. Четвертый – в память о погибших французах. Однако на мемориалах нет информации о башкирских конниках, участвовавших в сражении. Хотя доподлинно известно, что «северные амуры» участвовали в бою и внесли свой вклад в разгром врага.

3, 4, 5-й башкирские полки, сформированные в Оренбургской губернии, приняли здесь бой. В бою отличились 3-й и 5-й полки, а 4-й, поскольку взял большое количество пленных, начал их конвоировать. Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Башкирского государственного университета

Делегация Башкортостана также посетила Историко-краеведческий музей города Борисов. Его фонд насчитывает более 6 тысяч единиц экспонатов, большинство из которых связаны с Отечественной войной 1812 года. На встрече с руководством музея обсудили вопросы увековечения подвига башкирских воинов. Для этого предлагалось установить мемориальную доску или памятный знак.

С нами была съемочная группа, чтобы запечатлеть все эти места и понять, как мы можем увековечить память башкирских полков. И у нас есть предложения, как это сделать. Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан