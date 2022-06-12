«Солнечный город счастливых людей»: как Уфа отпраздновала свой день рождения

Уфа праздничная. Под таким названием в центре столицы прошли народные гуляния и выставки, посвящённые Дню города. Сразу несколько улиц превратились в одну большую пешеходную зону, где каждый мог принять участие в мастер-классах, окунуться в историю, сев в ретро-автомобиль, и увидеть костюмированный парад.

10 отличников-семиклассников запомнят этот день города навсегда. На сцене в присутствии тысячи уфимцев и гостей столицы российские паспорта они получили лично из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова. Все школьники – победители различных олимпиад, конкурсов и соревнований.

Мне очень это понравилось, выступили люди. И ещё я от самого главы паспорт получил, это очень хорошее мероприятие. 

Байрас Бикбаев, ученик 7 класса башкирской гимназии №20 им. Ф. Мустафиной

Довольно таки волнительно. Я не рассчитывала на такие результаты своих занятий, но я очень рада.

Рената Габдиева, ученица 7 класса школы №104 им. М. Шаймуратова
Фото №1 - «Солнечный город счастливых людей»: как Уфа отпраздновала свой день рождения

Радий Хабиров также поздравил гостей праздника с Днем России и днем рождения национального героя Салавата Юлаева. Тёплые слова прозвучали и в адрес башкирской столицы.

Любимая наша Уфа, солнечный город счастливых людей. Я хочу сказать, что все эти годы – а у нас впереди через два года большой праздник Уфы, её юбилей – мы будем каждый день улучшать и делать нашу Уфу ещё красивее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К 450-летию города будут построены и открыты не только новые социальные и спортивные объекты. Особое внимание уже сейчас уделяют благоустройству Уфы.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

В городе должно быть чисто. Это самое главное и самое первое. Остальное следующее: должны быть ровные тротуары, ровные дороги, красивые улицы, хорошее светлое освещение. Безопасно должно быть в городе. Нет вопросов, которые является не первоочередные. Все вопросы первоочередные. 

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Улица Ленина напоминала большую концертную площадку, на которой выступали как местные коллективы, так и уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Дождя не было, хотя некоторые гости всё же промокли – постарались клоуны с водяными пистолетами. Но никто не обиделся. Сильный интерес, особенно у детей, вызвала выставка пожарной и спасательной техники.

Всё расскажут, покажут, откроют, можно потрогать руками, покажут непосредственные действия оборудования.

Тимур Терегулов, заместитель начальника Уфимского пожарно-спасательного гарнизона

Отлично всё организовано, настолько всё для людей познавательно. Приятно, что у нас такие мероприятия бывают.

Фания Дмитриева, жительница г. Уфы

В центре города можно было посетить мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. А в сквере Ленина представили выставку лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба». Все желающие также могли посидеть за рулём гордости советского автопрома – «Чайки», 21-й «Волги» и грузовиках времён Великой Отечественной войны.

Да, очень интересно, мы уже прошли выставку автомобилей, ретро-парк очень понравился. Ребенок посмотрел каждую машину.

Ильдар Гаскаров, житель г. Уфы

Но на этом праздник не заканчивается. Мероприятия по случаю Дня России, Дня города и дня рождения Салавата Юлаева продлятся до позднего вечера и завершаться салютом.

Пешеходная зона, всё разнообразное, народу много. Отвык народ, после ковида все дома сидели. Душа просит праздника.

Елена Шаймарданова, жительница г. Уфы

За последние два года Уфа впервые столь масштабно отмечает свой день рождения. И если первые официальные мероприятия состоялись здесь, в центре города, на улице Ленина, то вечерняя программа обещает быть не менее насыщенной и состоится она в Сипайлово, в парке «Кашкадан», который открывается после реконструкции. Там же состоится и праздничный концерт.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии