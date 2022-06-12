«Солнечный город счастливых людей»: как Уфа отпраздновала свой день рождения

Уфа праздничная. Под таким названием в центре столицы прошли народные гуляния и выставки, посвящённые Дню города. Сразу несколько улиц превратились в одну большую пешеходную зону, где каждый мог принять участие в мастер-классах, окунуться в историю, сев в ретро-автомобиль, и увидеть костюмированный парад.
10 отличников-семиклассников запомнят этот день города навсегда. На сцене в присутствии тысячи уфимцев и гостей столицы российские паспорта они получили лично из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова. Все школьники – победители различных олимпиад, конкурсов и соревнований.
Радий Хабиров также поздравил гостей праздника с Днем России и днем рождения национального героя Салавата Юлаева. Тёплые слова прозвучали и в адрес башкирской столицы.
К 450-летию города будут построены и открыты не только новые социальные и спортивные объекты. Особое внимание уже сейчас уделяют благоустройству Уфы.
Улица Ленина напоминала большую концертную площадку, на которой выступали как местные коллективы, так и уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Дождя не было, хотя некоторые гости всё же промокли – постарались клоуны с водяными пистолетами. Но никто не обиделся. Сильный интерес, особенно у детей, вызвала выставка пожарной и спасательной техники.
В центре города можно было посетить мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. А в сквере Ленина представили выставку лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба». Все желающие также могли посидеть за рулём гордости советского автопрома – «Чайки», 21-й «Волги» и грузовиках времён Великой Отечественной войны.
Но на этом праздник не заканчивается. Мероприятия по случаю Дня России, Дня города и дня рождения Салавата Юлаева продлятся до позднего вечера и завершаться салютом.
За последние два года Уфа впервые столь масштабно отмечает свой день рождения. И если первые официальные мероприятия состоялись здесь, в центре города, на улице Ленина, то вечерняя программа обещает быть не менее насыщенной и состоится она в Сипайлово, в парке «Кашкадан», который открывается после реконструкции. Там же состоится и праздничный концерт.