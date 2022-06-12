«Солнечный город счастливых людей»: как Уфа отпраздновала свой день рождения

Уфа праздничная. Под таким названием в центре столицы прошли народные гуляния и выставки, посвящённые Дню города. Сразу несколько улиц превратились в одну большую пешеходную зону, где каждый мог принять участие в мастер-классах, окунуться в историю, сев в ретро-автомобиль, и увидеть костюмированный парад.

10 отличников-семиклассников запомнят этот день города навсегда. На сцене в присутствии тысячи уфимцев и гостей столицы российские паспорта они получили лично из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова. Все школьники – победители различных олимпиад, конкурсов и соревнований.

Мне очень это понравилось, выступили люди. И ещё я от самого главы паспорт получил, это очень хорошее мероприятие. Байрас Бикбаев, ученик 7 класса башкирской гимназии №20 им. Ф. Мустафиной

Довольно таки волнительно. Я не рассчитывала на такие результаты своих занятий, но я очень рада. Рената Габдиева, ученица 7 класса школы №104 им. М. Шаймуратова

Радий Хабиров также поздравил гостей праздника с Днем России и днем рождения национального героя Салавата Юлаева. Тёплые слова прозвучали и в адрес башкирской столицы.

Любимая наша Уфа, солнечный город счастливых людей. Я хочу сказать, что все эти годы – а у нас впереди через два года большой праздник Уфы, её юбилей – мы будем каждый день улучшать и делать нашу Уфу ещё красивее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К 450-летию города будут построены и открыты не только новые социальные и спортивные объекты. Особое внимание уже сейчас уделяют благоустройству Уфы.

В городе должно быть чисто. Это самое главное и самое первое. Остальное следующее: должны быть ровные тротуары, ровные дороги, красивые улицы, хорошее светлое освещение. Безопасно должно быть в городе. Нет вопросов, которые является не первоочередные. Все вопросы первоочередные. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Улица Ленина напоминала большую концертную площадку, на которой выступали как местные коллективы, так и уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Дождя не было, хотя некоторые гости всё же промокли – постарались клоуны с водяными пистолетами. Но никто не обиделся. Сильный интерес, особенно у детей, вызвала выставка пожарной и спасательной техники.

Всё расскажут, покажут, откроют, можно потрогать руками, покажут непосредственные действия оборудования. Тимур Терегулов, заместитель начальника Уфимского пожарно-спасательного гарнизона

Отлично всё организовано, настолько всё для людей познавательно. Приятно, что у нас такие мероприятия бывают. Фания Дмитриева, жительница г. Уфы

В центре города можно было посетить мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. А в сквере Ленина представили выставку лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба». Все желающие также могли посидеть за рулём гордости советского автопрома – «Чайки», 21-й «Волги» и грузовиках времён Великой Отечественной войны.

Да, очень интересно, мы уже прошли выставку автомобилей, ретро-парк очень понравился. Ребенок посмотрел каждую машину. Ильдар Гаскаров, житель г. Уфы

Но на этом праздник не заканчивается. Мероприятия по случаю Дня России, Дня города и дня рождения Салавата Юлаева продлятся до позднего вечера и завершаться салютом.

Пешеходная зона, всё разнообразное, народу много. Отвык народ, после ковида все дома сидели. Душа просит праздника. Елена Шаймарданова, жительница г. Уфы