В Уфе прошел открытый турнир по борьбе корэш на кубок мэра города

Корэш у нас – традиционный вид спорта, мне всегда хотелось бороться побольше по корэшу, но соревнований проводят меньше.

Артур Зулькарнаев, победитель открытого турнира по борьбе корэш на кубок главы администрации ГО г. Уфа в весовой категории до 85 кг