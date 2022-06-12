В Уфе прошел открытый турнир по борьбе корэш на кубок мэра города

В парке имени Гафури состоялся традиционный открытый турнир по борьбе корэш на кубок главы администрации Уфы. Участниками стали 73 сильнейших корэшиста Республики Башкортостан, в их числе были и победители мировых соревнований.

Несколько уверенных бросков – и победа в кармане. Один из сильнейших борцов России Артур Зулькарнаев из Кигинского района республики с детства занимался борьбой корэш. Его отец был тренером и вложил в спортсмена самое лучшее. Уже позже Зулькарнаев стал пятикратным чемпионом мира по борьбе на поясах, но о традициях спортсмен не забывает. В своей весовой категории на турнире в Уфе по борьбе корэш он стал сильнейшим.

Корэш у нас – традиционный вид спорта, мне всегда хотелось бороться побольше по корэшу, но соревнований проводят меньше.

Артур Зулькарнаев, победитель открытого турнира по борьбе корэш на кубок главы администрации ГО г. Уфа в весовой категории до 85 кг

В турнире приняли участие мужчины, которые выявляли сильнейших в четырёх весовых категориях: до 65, 75, 85 килограммов, а также 85+. Отдельные соревнования прошли и у юношей до 18 лет.

Фото №1 - В Уфе прошел открытый турнир по борьбе корэш на кубок мэра города

Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены нашей республики, чемпионы мира, чемпионы России, мастера, с удовольствием посмотрим финальные схватки наших спортсменов.

Ирек Сагитов, вице-премьер правительства Республики Башкортостан

Помимо четырёх финалов, в своих весовых категориях определялся и абсолютный чемпион. Для такого титула должен быть и соответствующий приз.

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Главный приз – традиционный атрибут сабантуя, у нас тоже большой сабантуй – баран, и главный приз – холодильник. Победители по весам получат телевизоры, микроволновки, ветеранам тоже приготовили призы: чайники, блендеры.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации ГО г. Уфа

В абсолютном финале сразились победители двух самых тяжелых весовых категорий – Айнур Сыртаев и Артур Зулькарнаев. Соперники хорошо знают друг друга, но разница в весе в двадцать килограммов всё же сказалась. Около минуты потребовалось Сыртаеву, чтобы одержать техническую победу и стать абсолютным чемпионом.

Непросто далось мне всё это, годы тренировок. Вчера я у себя в Туймазах стал абсолютным батыром, сюда ехал с таким же настроем. Легко ничего не дается, постоянные упорные тренировки.

Айнур Сыртаев, абсолютный чемпион открытого турнира по борьбе корэш на кубок главы администрации ГО г. Уфа

Завершился турнир традиционным кругом почёта с главным трофеем. Ну а через две недели Сыртаев и Зулькарнаев отправятся на чемпионат мира по борьбе корэш, где будут прославлять не только нашу республику, но и всю страну.

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