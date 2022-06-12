В Уфе прошел открытый турнир по борьбе корэш на кубок мэра города

В парке имени Гафури состоялся традиционный открытый турнир по борьбе корэш на кубок главы администрации Уфы. Участниками стали 73 сильнейших корэшиста Республики Башкортостан, в их числе были и победители мировых соревнований.
Несколько уверенных бросков – и победа в кармане. Один из сильнейших борцов России Артур Зулькарнаев из Кигинского района республики с детства занимался борьбой корэш. Его отец был тренером и вложил в спортсмена самое лучшее. Уже позже Зулькарнаев стал пятикратным чемпионом мира по борьбе на поясах, но о традициях спортсмен не забывает. В своей весовой категории на турнире в Уфе по борьбе корэш он стал сильнейшим.
В турнире приняли участие мужчины, которые выявляли сильнейших в четырёх весовых категориях: до 65, 75, 85 килограммов, а также 85+. Отдельные соревнования прошли и у юношей до 18 лет.
Помимо четырёх финалов, в своих весовых категориях определялся и абсолютный чемпион. Для такого титула должен быть и соответствующий приз.
В абсолютном финале сразились победители двух самых тяжелых весовых категорий – Айнур Сыртаев и Артур Зулькарнаев. Соперники хорошо знают друг друга, но разница в весе в двадцать килограммов всё же сказалась. Около минуты потребовалось Сыртаеву, чтобы одержать техническую победу и стать абсолютным чемпионом.
Завершился турнир традиционным кругом почёта с главным трофеем. Ну а через две недели Сыртаев и Зулькарнаев отправятся на чемпионат мира по борьбе корэш, где будут прославлять не только нашу республику, но и всю страну.