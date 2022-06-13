В Башкирии выставили на торги Иглинский завод

В Башкирии на торги выставлен Иглинский весовой завод. Торги за 100% акций предприятия состоится 15 июля.

Начальная цена объекта – 34,04 млн рублей с шагом в 1,7 млн рублей. Известно, что предприятие пытаются продать не первый раз. По информации властей республики, организация обходится слишком дорого.