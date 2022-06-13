Башкирия и Гомельская область Белоруссии будут сотрудничать в сфере АПК

Республика Башкортостан и Гомельская область Белоруссии будут развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и ряда других отраслей. Об этом говорили на встрече председателя Гомельского облисполкома с министром сельского хозяйства Башкортостана. Ильшат Фазрахманов обсудил, какие проекты может реализовать наша республика совместно с Белоруссией.

Доильные залы, установки для охлаждения молока, почвообрабатывающая техника и многое другое. «Гомельагрокомплект» является крупнейшим производителем оборудования для сельского хозяйства в Республике Беларусь. Ильшата Фазрахманова знакомят с продукцией предприятия и с тем, насколько развито сотрудничество с Башкортостаном. В частности, речь шла о возможности реализации совместных проектов.

У нас уже были контакты с вашей сельхозтехникой, это было года два назад, и мы готовы были совместные предприятия в Уфе сделать, чтобы простые элементы по станочному оборудованию передать туда, технологию и так далее.

Александр Стрибук, генеральный директор предприятия
Фото №1 - Башкирия и Гомельская область Белоруссии будут сотрудничать в сфере АПК

У Гомельской области и Башкортостана есть все возможности для создания совместных производств, развития кооперации. Важно найти точки соприкосновения. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время встречи с министром сельского хозяйства Башкортостана. Ильшат Фазрахманов в свою очередь отметил, что в новых условиях существования важна российско-белорусская интеграция в машиностроении. К примеру, в нашей республике производят гидравлику, стекла и много другой продукции для этой отрасли. Важно выстроить партнерские отношения по пищевой промышленности, по переработке, подчеркнул вице-премьер.

Сфера для сотрудничества достаточно широкая, но очень важно создать комфортные условия для бизнеса, неважно, это будут частные компании или государственные. Самое главное, чтобы бизнес нашел друг друга, а наша задача как представителей государства, как госслужащих – создать эти комфортные условия. Чем комфортнее, тем быстрее бизнес найдет себе дорогу.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Во время своего визита в Гомельскую область делегация Башкортостана побывала также на «Гомсельмаше». У нашей республики уже есть совместные проекты с этим предприятием. На базе двух башкирских компаний не так давно было организовано сборочное производство зерноуборочных комбайнов «Полесье». Сегодня есть потребность в расширении сотрудничества.

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