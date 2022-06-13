Башкирия и Гомельская область Белоруссии будут сотрудничать в сфере АПК

Республика Башкортостан и Гомельская область Белоруссии будут развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и ряда других отраслей. Об этом говорили на встрече председателя Гомельского облисполкома с министром сельского хозяйства Башкортостана. Ильшат Фазрахманов обсудил, какие проекты может реализовать наша республика совместно с Белоруссией.
Доильные залы, установки для охлаждения молока, почвообрабатывающая техника и многое другое. «Гомельагрокомплект» является крупнейшим производителем оборудования для сельского хозяйства в Республике Беларусь. Ильшата Фазрахманова знакомят с продукцией предприятия и с тем, насколько развито сотрудничество с Башкортостаном. В частности, речь шла о возможности реализации совместных проектов.
У Гомельской области и Башкортостана есть все возможности для создания совместных производств, развития кооперации. Важно найти точки соприкосновения. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время встречи с министром сельского хозяйства Башкортостана. Ильшат Фазрахманов в свою очередь отметил, что в новых условиях существования важна российско-белорусская интеграция в машиностроении. К примеру, в нашей республике производят гидравлику, стекла и много другой продукции для этой отрасли. Важно выстроить партнерские отношения по пищевой промышленности, по переработке, подчеркнул вице-премьер.
Во время своего визита в Гомельскую область делегация Башкортостана побывала также на «Гомсельмаше». У нашей республики уже есть совместные проекты с этим предприятием. На базе двух башкирских компаний не так давно было организовано сборочное производство зерноуборочных комбайнов «Полесье». Сегодня есть потребность в расширении сотрудничества.