Башкирия и Гомельская область Белоруссии будут сотрудничать в сфере АПК

У Гомельской области и Башкортостана есть все возможности для создания совместных производств, развития кооперации. Важно найти точки соприкосновения. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время встречи с министром сельского хозяйства Башкортостана. Ильшат Фазрахманов в свою очередь отметил, что в новых условиях существования важна российско-белорусская интеграция в машиностроении. К примеру, в нашей республике производят гидравлику, стекла и много другой продукции для этой отрасли. Важно выстроить партнерские отношения по пищевой промышленности, по переработке, подчеркнул вице-премьер.