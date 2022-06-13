Первый День города в обновленном парке: как прошел праздник в «Кашкадане»

По-новому отметили в этом году в Уфе День России, день рождения Салавата Юлаева и в первую очередь День города. Вместо привычной площади перед Горсоветом центром притяжения к вечеру стал микрорайон Сипайлово. Техническое открытие парка «Кашкадан» после реконструкции стало неким подарком на день рождения Уфы. Полностью завершить работы планируют до конца лета. Но даже без последних штрихов уфимцы и гости города остались в восторге.

Пока родители согревались горячим кофе, дети давали жару на сцене. В дэнс-баттле участвовали профессионалы и любители. Пока одни ребята соревновались друг с другом, другие, наоборот, учились действовать слаженно.

Не хотят уходить теперь и те, кто постарше. Парк «Кашкадан» в этот день для Марьям Кутузовой стал и местом новых знакомств. Дружба завязалась в новом амфитеатре на берегу озера. Сам водоём, к слову, тоже обновлённый. Озеро полностью осушили, очистили и углубили на 4 метра. В общей сложности вывезли около 50 тысяч грузовиков грязи и мусора. А чтобы вода не утекала в грунт, на дне сделали специальный глиняный замок. По периметру проложили ливневую канализацию, которая будет собирать потоки талых вод, в том числе идущих из частного сектора. Обустроили пляж, специально завезли белый кварцевый песок. Вдоль берега поставили пирсы с причалом для лодок и даже площадкой для рыбной ловли.

Не обошлось без сюрпризов. С нового листа в обновлённом парке началась романтическая история. На сцене один из участников рэп-фестиваля сделал предложение любимой.

Руки тряслись. Все вышло спонтанно. Сегодня впервые стоял на сцене перед большим народом, перед всем городом. Дмитрий Агапов, музыкант

Поздравить уфимцев приехала группа «На-На». Кстати, один из участников родом из столицы Башкортостана.

Давненько не были, с удовольствием приехали, вот земляк ваш. Молодёжи много, все красивые, яркие, стильные – это радует. Группа «На-На»

Одно из самых долгожданных событий вечера – запуск светомузыкального фонтана. Самого крупного в республике. Те, кому не хватило места, могли увидеть происходящее в прямой трансляции на телеканале БСТ или на экранах прямо в парке.

Новое место – это проба пера. Но и самим интересно попробовать. Все удалось. Все, что происходит на сцене, можно увидеть на экранах по всему парку. Гульнара Юрина, организатор

Соседи в этот день в Сипайлово и правда не спали. В 11 вечера под песни группы «Дабро» прогремел салют. Впервые 12 июня в этой части города.

Мы уже много раз были в Уфе. Нас приглашают, многие любят наше творчество, ждут, поэтому всегда хочется возвращаться. Группа Dabro