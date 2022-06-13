В Башкирии организовали лесной сабантуй

«Гонка героев» с башкирским колоритом, мастерство владения трактором и поиск сокровищ в песочнице. В Баймакском районе провели лесной сабантуй.

И пусть в руках умельцев не кисть, а бензопила, тем не менее инструментом они управляют виртуозно. Почти ювелирная работа – из бревна вырезать тонкие детали скульптуры. Всего в конкурсе на создание фигуры медведя из дерева приняли участие 11 человек.

Пока в одной части поляны жужжали пилы, в другой стороне испытали свою удачу и сноровку трактористы. Их мастерство владения железным помощником проверяли с помощью специальной полосы препятствий. Поставить бутылку ровно на поверхность, не уронив её, или захватить яйцо, не раздавив. К слову, последнее удавалось далеко не всем.

Найти себе занятие по душе мог каждый. Пока некоторые распиливали брёвна на скорость, другие искали сокровища в песочнице. А на спортивных площадках молодёжи было не менее жарко. Ребят ждали испытания и на земле, и на воде, и даже в воздухе.

Конечно, впечатлен и рад, как один из тех людей, кто причастен к проекту «Гонка героев» в Уфе. Видеть «Гонку героев» в таком сельском исполнении. Видно, что тема, которую Радий Фаритович реализовывал, получила широкий отклик у населения и вызывает большой интерес. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан