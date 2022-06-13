В Уфе открылась фотовыставка, посвященная медикам

Профессии почетней в мире нет. Выставка, посвященная медицинским специалистам, открылась в Уфимской художественной галерее.

Ее автор – Регина Иванова, врач ультразвуковой диагностики детской больницы Стерлитамака. Уже более 5 лет медик увлекается фотографией. На снимках – ее коллеги в повседневной работе.