В Уфе открылась фотовыставка, посвященная медикам

Профессии почетней в мире нет. Выставка, посвященная медицинским специалистам, открылась в Уфимской художественной галерее.
Ее автор – Регина Иванова, врач ультразвуковой диагностики детской больницы Стерлитамака. Уже более 5 лет медик увлекается фотографией. На снимках – ее коллеги в повседневной работе.
Фотохудожник отмечает, что старалась запечатлеть моменты. Таких набралось на тысячи снимков, однако на выставку Регина отобрала порядка 120 фотографий. Экспозиция будет доступна в художественной галерее до конца июня.