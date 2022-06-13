Малышу без уха из Башкирии нужна помощь

В Стерлитамаке полуторагодовалому малышу требуется помощь. Давид Бойко практически не слышит. Правого ушка у мальчика нет. Чтобы воспринимать звуки, он вынужден носить аппарат костной проводимости. Однако слух ребенку можно вернуть при помощи операции.

Удивление и радость. Вот так впервые в полгода Давид Бойко узнал, что в мире есть звуки, главный из которых – голос мамы. Правда, для этого пришлось надеть специальный аппарат костной звукопроводимости. Теперь малыш вынужден носить его практически постоянно, хотя мальчик порой устает. Ремешок аппарата оставляет на голове следы. Но по-другому пока никак. Диагноз Давида – микротия и атрезия слухового прохода справа, двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени. Самостоятельно он почти не слышит с рождения.

Пришлось как можно раньше надеть слуховой аппарат, чтобы не было задержки в развитии. С такими детьми нужно в пять раз громче и больше разговаривать. Игорь Бойко, папа Давида Бойко

Давид – активный малыш, любит играть вместе со старшим братом. Вместе они, что называется, штурмуют шведскую стенку, рисуют и моделируют фигуры из конструктора. Правда, Давид больше все же любит разбирать готовые работы. Родители говорят: обращались к различным специалистам, искали информацию, есть ли способ избавить ребенка от недуга. И нашли клинику за рубежом, где врачи готовы провести операцию.

За одну операцию ему вернут слух и реконструируют ушную раковину. Обращаемся в фонды, но нам уже отказывают, потому что детей очень много. Неля Бойко, мама Давида Бойко

Поэтому родители Давида начали сбор средств сами. На операцию им необходимо накопить 11 млн рублей. Для семьи, где работает только папа и есть ипотека, это неподъемная сумма. Помочь может каждый. У мальчика есть шанс обрести новое ушко и слух, и тогда окружающий мир малыша наполнится всей гаммой звуков и мелодий. Без вспомогательных аппаратов.