Малышу без уха из Башкирии нужна помощь

В Стерлитамаке полуторагодовалому малышу требуется помощь. Давид Бойко практически не слышит. Правого ушка у мальчика нет. Чтобы воспринимать звуки, он вынужден носить аппарат костной проводимости. Однако слух ребенку можно вернуть при помощи операции.
Удивление и радость. Вот так впервые в полгода Давид Бойко узнал, что в мире есть звуки, главный из которых – голос мамы. Правда, для этого пришлось надеть специальный аппарат костной звукопроводимости. Теперь малыш вынужден носить его практически постоянно, хотя мальчик порой устает. Ремешок аппарата оставляет на голове следы. Но по-другому пока никак. Диагноз Давида – микротия и атрезия слухового прохода справа, двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени. Самостоятельно он почти не слышит с рождения.
Давид – активный малыш, любит играть вместе со старшим братом. Вместе они, что называется, штурмуют шведскую стенку, рисуют и моделируют фигуры из конструктора. Правда, Давид больше все же любит разбирать готовые работы. Родители говорят: обращались к различным специалистам, искали информацию, есть ли способ избавить ребенка от недуга. И нашли клинику за рубежом, где врачи готовы провести операцию.
Поэтому родители Давида начали сбор средств сами. На операцию им необходимо накопить 11 млн рублей. Для семьи, где работает только папа и есть ипотека, это неподъемная сумма. Помочь может каждый. У мальчика есть шанс обрести новое ушко и слух, и тогда окружающий мир малыша наполнится всей гаммой звуков и мелодий. Без вспомогательных аппаратов.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: