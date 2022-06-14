В Башкирии виновник смертельного ДТП отделался условным сроком

В Краснокамком районе перед судом предстал местный житель, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Фото №1 - В Башкирии виновник смертельного ДТП отделался условным сроком

Водитель передвигался на своем автомобиле на скорости не менее 100 км/ч. Постоянно контролировать авто стабильно на такой скорость мужчине не удалось. Его занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя машинами.

Один из пострадавших водителей встречного авто скончался. Ещё двум пассажирам потребовалась серьёзная помощь врачей.

Свою вину мужчина полостью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Ему запрещено управлять транспортным средством один год. Также суд лишь частично удовлетворил требования пострадавших о компенсации морального вреда.

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