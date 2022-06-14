В Башкирии виновник смертельного ДТП отделался условным сроком

В Краснокамком районе перед судом предстал местный житель, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Водитель передвигался на своем автомобиле на скорости не менее 100 км/ч. Постоянно контролировать авто стабильно на такой скорость мужчине не удалось. Его занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя машинами.
Один из пострадавших водителей встречного авто скончался. Ещё двум пассажирам потребовалась серьёзная помощь врачей.
Свою вину мужчина полостью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Ему запрещено управлять транспортным средством один год. Также суд лишь частично удовлетворил требования пострадавших о компенсации морального вреда.