Жительница Башкирии зарезала знакомого, который пытался её задушить

В Октябрьском перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в жестоком убийстве знакомого.
Инцидент произошёл 31 января этого года. Мужчина и женщина проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина начал оскорблять подругу, а, когда женщина попыталась уйти из квартиры, схватил за горло и начал душить. По словам обвиняемой, чтобы защитить себя, она схватила нож и ударила им мужчину.
Пострадавший потерял много крови и скончался. Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.