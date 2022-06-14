Жительница Башкирии зарезала знакомого, который пытался её задушить

Инцидент произошёл 31 января этого года. Мужчина и женщина проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина начал оскорблять подругу, а, когда женщина попыталась уйти из квартиры, схватил за горло и начал душить. По словам обвиняемой, чтобы защитить себя, она схватила нож и ударила им мужчину.