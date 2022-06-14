В Башкирии в воде нашли тела двух неизвестных

В прошедшие выходные в Башкирии из воды извлекли тела двух неизвестных. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Один инцидент произошёл в Уфимском районе на реке Дёма. Недалеко от садового товарищества «Монатжник» в воде нашли тело мужчины. Его достали очевидцы, после чего несчастного передали полиции.
Подобный случай произошёл в деревне Хорошаево в Караидельском районе. В воде также нашил тело неизвестного мужчины.
Личности погибших предстоит установить. Также необходимо выяснить причины и обстоятельства их смерти.