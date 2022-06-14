Заслуженный тренер России по кикбоксингу Марат Габдрахимов отметил 60-летний юбилей

Больше половины жизни в спорте и в наставничестве. Свой 60-летний юбилей отметил заслуженный тренер и работник физической культуры России Марат Габдрахимов. Он подготовил пять чемпионов мира по кикбоксингу, еще больше мастеров спорта страны. И сейчас продолжает тренировать детей.

Делает лучше уже много лет. Почти каждый день Марат Габрахимов проводит на тренировках по кикбоксингу. Раньше много работал с профессионалами, сейчас больше времени уделяет занятиям с детьми.

Первый ринг мы варили сами, а это уже второй ринг. Не было света. Марат Габдрахимов, заслуженный тренер России

Сами варили, красили, мастерили. В общем, создавали условия для работы с будущими чемпионами. Впервые Марат Габдрахимов пришел в этот зал больше 30 лет назад. С тех пор воспитал с десяток чемпионов мира и Европы по кикбоксингу, еще больше мастеров спорта.

Посоветовал Тимуру Юсупову, своему воспитаннику, закончить карьеру, иначе можно остаться инвалидом. Тимур послушался и ушел. Это забота со стороны Марата о своих спортсменах. Александр Ефимов, заслуженный тренер России

Единоборства в жизни Марата Миниаслямовича появились случайно. Он занимался шахматами, но затем его стали задирать во дворе и в школе. Объясняет: время было такое. Перепробовал многое: дзюдо, каратэ, самбо. Но делом всей жизни стал кикбоксинг. Теперь про себя шутит, что стал примером того как из болонки получился бультерьер.

Хорошо знать и разбираться в психологии и педагогике, и тогда, может быть, и сможешь стать тренером. Я сам не волшебник, я только учусь. Марат Габдрахимов, заслуженный тренер России