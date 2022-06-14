Башкирия на ПМЭФ-2022 откроет ресторан башкирской кухни и презентует цифровую юрту

В 2022 году пройдёт юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Участие в мероприятии примет и делегация из Башкортостана.
Стенд республики станет на форуме одной из крупнейших региональных площадок. Он будет включать в себя несколько тематических зон.
Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе рассказала, что уникальность зоны для переговоров заключается в том, что она выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС. Модель этого воздушного судна производится исключительно в Башкортостане, на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия. Во время переговоров гостям продемонстрируют имитацию взлета вертолета, а также создадут видимость облета окрестностей Башкортостана.
Центральным объектом является цифровая юрта, ее инсталляция будет предназначена для трансляции презентационных материалов о Республике Башкортостан, включая ряд прорывных проектов, в том числе и объекты, которые будут построены к 450-летию Уфы.
Анимированные заставки юрты будут оформлены в стиле Евразийской фундаментальной библиотеки и с приглашением посетителей на празднование 450-летия г. Уфы.
Нововведением для республики в этом году станет размещение на площадке форума ресторана башкирской кухни «Башкортостан». Концепция ресторана — это презентация региона, как туристически развивающегося, самобытного края, наполненного своей историей, традициями, культурой и, главное, гостеприимством башкирского народа. Оформление ресторана предусматривает размещение всем известных фигур «Золота Сарматов» — коллекцией которых славятся музеи Республики Башкортостан. Гости смогут насладиться различными национальными блюдами и лакомствами, целебным напитком — кумыс и душистым чаем с травами, собранными с башкирских полей и гор.