Башкирия на ПМЭФ-2022 откроет ресторан башкирской кухни и презентует цифровую юрту

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе рассказала, что уникальность зоны для переговоров заключается в том, что она выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС. Модель этого воздушного судна производится исключительно в Башкортостане, на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия. Во время переговоров гостям продемонстрируют имитацию взлета вертолета, а также создадут видимость облета окрестностей Башкортостана.