Жителям Уфы напомнили об отключении горячей воды

В Уфе продолжается отключение горячего водоснабжения. Предприятие «Уфимские инженерные сети» публикует график отключения воды.
Водоснабжение отключают из-за проведения ремонтных работ и подготовки к зимнему отопительному сезону.
В Кировском районе с 6 по 19 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам: ул. Бехтерева, 6; 10/1; 10/2; 12; 16; 16/1; 16/2; 8; ул. Менделеева, 1; 1/1; 11; 11/1; 15/1; 5/1; 7; 7/1; 9; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 10; ул. Сочинская, 15/1; ул. Большая Московская, 13; 15.
В этом же районе с 14 по 26 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие в домах: ул. Зайнуллы Расулева, 6; 8; ул. Заки Валиди, 58; 71/73; 60; 62/1; 62/2; 62/3; 66; ул. Октябрьской Революции, 34; 48/1; 54/б; 54/а, 40; ул. Салавата, 11/1; 13; 15; 15/1; 17; проспект Салавата Юлаева, 1/1; 3; ул. Новомостовая, 1; 22; 8; ул. Пушкина 103/а.; 109; 114; 117; 120; ул. Ленина, 16.
В Ленинском районе Уфы с 14 по 26 июня горячую воду отключат в домах по следующим адресам: ул. Аксакова, 58; 58/1; 7; 72; 53; 54; 56; 57.; 57/А; 81/1; 60; 62; ул. Гафури, 11; 13; 13/1; 15; 17; 19; 19/1; 21; 25; 27; 27/1; 27/2; 29; 4; 40; 48; 50; 52; 6; ул. Гоголя, 11; 29; 36; 53/1; 53/2; 63 (63/1); 53; 57; 79; ул. Дорофеева, 3/1; 3/2; ул. Заки Валиди, 1; 3; 5; 7; 9; 32; 33; ул. Зенцова, 81а/20; ул. Карла Маркса, 15/2: 20/1; 49/1; 25; 5/1; 9/1; ул. Кирова, 34; 34/а; 34/б; 34/в; ул. Коммунистическая, 11; 11/1; 15; 19/1; 78; 14; 16; 22; 36; ул. Красина, 13.; 13/1; 13/3; 15; 19; ул. Крупской, 6; 8; ул. Пушкина, 104..; 45/1; 45/2; 82; 35/3; 43; 45; 52; 54; 54/1; 56; ул. Свердлова, 38; 51; 53/1; 55; 60; 60/1; 62; 72; 72/1; 72/2; 69; 47; 49; 53; 56; 57; ул. Султанова, 24; 8; ул. Цюрупы, 27; 40; 76; 78; 79; 44/1; 44/2; 75; 77; 80; ул. Чернышевского, 104; 105/1; 28; 7; 97; 100; 14/1; ул. Гафури, 101; 105; 103; 105/1; 19/2; 25/1; 54; 56; 88; 90; ул. Достоевского, 29; ул. Крупской, 4; ул. Театральная, 2.
В Демском районе Уфы с 14 по 16 июня отключат горячую воду в домах по адресам: ул. Альшеевская, 14/а; ул. Грозненская, 69; 69/1; 69/2; 69/6; 71/2; 71/3-4; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 69/7; 71/1; ул. Дагестанская, 10/1; 10/2; 12; 12/1; 14; 14/1; 16/2; 19/1; 21; 23; 25; 29; 33; 33/1; 35; 37; 39; 11/1; 13/1; 13/2; 15/1; 16; 16/1; 17/1; 27; 31; 9/1; ул. Левитана, 14/7; 36/5; 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6;20; 22; 22/1; 22/2; 36; 36/1; 38; 38/1; 38/2; 38/3; 41; 71; ул. Магистральная, 2; 2/1; 4; 14; 20; 12; 20/1; 27; 27/1; 27/2; 6; 9; 9/а; ул. Минская, 58; ул. Мусоргского, 23; ул. Мусы Джалиля, 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3; 127; ул. Островского, 14; 16/1; 18; 18/1; ул. Правды, 1; 15; 18/2; 20/1; 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 31/1; 37/1; ул. Ухтомского, 13; 17; 17/2; 30/1; 10; 11; 12;14; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/2; ул. Центральная, 1/2; 18/1; 6/1; ул. Генерала Ишбулатова, 8/1; 8/2; ул. Генерала Кусимова, 11; 15; 15/1; 15/2; 17;19;19/1; ул. Мечтателей, 11; 6; 8; ул. Правды, 29; 31/2; 39/1; 39/2; ул. Рядовая, 2.
В Кировском районе Уфы с 20 июня по 1 июля отключат горячую воду по следующим адресам: Дуванский бульвар, 17/1; 21/1; 25; 27/29; 30; 21; 22/1; 23; 24/1; 26; 28; 28/1; ул. Караидельская, 4; 48; ул. Менделеева, 108; 112/2; 116; 122; 122/1; 112; 114; 114/1; 114/2; 118; 118/1; 120; 122; ул. Рабкоров, 1; 11; 11/1; 11/3; 3; 5; 5/1; 5/2; 9; 11/2; ул. Степана Кувыкина, 14; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5;16/1;16/2; 16/3; 18/1; 18/2; 18/3; 20; 23/1; 29; 31; 39; 96/2; 100; 16/1; 16/2; 16/3; 27; 31; 33; 35; 37; 41; 18; 21; 21/1; 23; 23/2; 39; ул. Авроры, 25; 25/1; 25/3; 25/4; 25/5; 27; 27/1; 29; 31; ул. Батырская, 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 14/2; 16; 16/1; 18; 4; 4/1; 41/4; 6; 8/1; 8/2; 8/3.
В Советском районе Уфы с 20 июня по 1 июля без горячей воды останутся жилые дома по адресам: ул. Бакалинская, 4; 48; 50; 50/1; 64/1; 64/2; 64/3; 64/4; 68/6; 60; 60/1; 60/2; 60/3; 62; 66; 66/1; 66/2; 66/3; 66/4; 66/5; 68; 68/1; 68/2; 68/3; 68/4; 70; 70/1; 70/2; ул. Баргузинская, 19; 19/1; 6; ул. Генерала Горбатова, 3/2; 3/3; 5/1; 7; 7/4; 7/5; 9; ул. Менделеева, 145; 151; 153; 155; 150; 150/4; 150/6; 150/7; 152/3; 152/4; 193; 193/1; 136/1; 136/2; 140; 140/3; 142; 146/2; 148/3;150/2; 150/3; 150/5; 152; 171; 171/1; 171/2; 171/3; 173; 173/1; 173/2; 173/3; 175/а; 175/б; 177/1; 177/2; 185; 187; 189; 191/а; 195/2; ул. Минигали Губайдуллина, 7; 11; 3; 5; 17/3; 19/3; 19/6; 17; 17/1; 17/2; 19; 19/1; 19/4; 19/5; 21; 21/2; 21/3; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; ул. Обская, 5; 5/1; 16/1; 20; 13; 7; ул. Сагита Агиша, 10; 10/1; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 22; 22/1; 26; 26/1; ул. Степана Злобина, 31/5,38; 38/2; 6; 11; 15; 20; 20/1; 20/2; 22/1а; 22/1б; 22/1в; 24; 26; 28; 28/1; 28/2; 32; 32/1; 32/2; 34; 34/1; 34/2; 38/2; 40; 42; 44; 46/6; 5; 5/1; 5/3; 7; 9; ул. Генерала Горбатова, 11/1; 3; 7/3; 8/1,9/1; ул. Подполковника Недошивина, 9; 11; ул. Акназарова ул, 18; 20; 25; 27; 21; 24,26,29; ул. Красноводская, 3; 4; ул. Степана Злобина, 2; 2/1; 4.