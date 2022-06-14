Жителям Уфы напомнили об отключении горячей воды

В этом же районе с 14 по 26 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие в домах: ул. Зайнуллы Расулева, 6; 8; ул. Заки Валиди, 58; 71/73; 60; 62/1; 62/2; 62/3; 66; ул. Октябрьской Революции, 34; 48/1; 54/б; 54/а, 40; ул. Салавата, 11/1; 13; 15; 15/1; 17; проспект Салавата Юлаева, 1/1; 3; ул. Новомостовая, 1; 22; 8; ул. Пушкина 103/а.; 109; 114; 117; 120; ул. Ленина, 16.