Башкирия планирует заключить на ПМЭФ более 30 соглашений

31 соглашение на более 65 миллиардов рублей республика планирует подписать на этой неделе. Разговор об инвестициях в экономику Башкортостана будет вестись на полях Петербургского международного экономического форума. О деловой программе башкирской делегации в Северную столицу России доложили сегодня Радию Хабирову.

Также на еженедельном оперативном совещании в Правительстве подняли вопросы подготовки объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону и модернизации первичного звена здравоохранения республики. Говорили и о том, как готовы к работе в летний период аттракционы. Глава республики призвал не церемониться с безответственными хозяевами развлекательного оборудования.