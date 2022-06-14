Футболисты «Уфы» прошли медосмотр перед стартом сезона

Всего две недели прошло после стыкового матча «Уфы» и «Оренбурга». И вот башкирская команда начала подготовку уже к новому сезону. Сегодня футболисты собрались в Республиканском кардиологическом центре, где прошли полноценный медицинский осмотр.

Лучший бомбардир РПЛ к новому сезону готов. Многие уже не ожидали увидеть Гамида Агаларова в составе «Уфы», но пока нападающий горожан вместе с командой прошёл медосмотр и отправится на сборы в Ашу. Отпуск Гамид провёл вместе с семьёй. Разговоров о будущем Агаларова ходит много, но нападающий уверен, что трансферные мысли не помешают ему сконцентрироваться на подготовке к сезону с «Уфой».

Такого не будет, все всё понимают, профессиональные спортсмены не имеют права хотя бы один день не тренироваться. Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»

Уехать далеко на отдых у футболистов не получилось. Зато многие смогли во время отпуска, наконец, осуществить свои планы, которые нельзя сделать по ходу сезона. Самое счастливое событие случилось у полузащитника горожан Артёма Голубева.

Удалось отдохнуть, конечно, отпуска мало, но ничего, привыкается. Поэтому успел свадьбу сыграть. С чистой головой в новый сезон. Артём Голубев, полузащитник ФК «Уфа»

Медосмотр перед началом сезона прошли все футболисты, находящиеся на контракте с «Уфой». В том числе и лидеры команды – Александр Беленов и Алексей Никитин. Вернулись из аренды защитник Олег Дзантиев, полузащитник Никита Белоусов и голкипер Алексей Кузнецов. Для многих футболистов сезон в ФНЛ – это возможность перезагрузить свою карьеру и вновь выстрелить. Как, например, для Тимура Жамалетдинова, который весь прошлый год пропустил из-за тяжелой травмы.

Сейчас для меня как можно важно больше играть и приносить пользу команде, год был прошлый тяжелый, главное, чтобы ничего не беспокоило. Месяц, который есть перед началом чемпионата, хорошенько набрать форму, подготовиться. Тимур Жамалетдинов, нападающий ФК «Уфа»

На медосмотре врачи проводили нагрузочные тесты для оценки функционального состояния футболистов. Игроки сдавали анализы, прошли флюорографию и исследовали активность сердца с помощью электрокардиограммы.

Футболисты в хорошем состоянии, посмотрел результаты их тестов, всё хорошо, все в порядке, вопросов нет, все здоровы. Ильшат Жданов, врач ФК «Уфа»