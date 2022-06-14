Футболисты «Уфы» прошли медосмотр перед стартом сезона

Всего две недели прошло после стыкового матча «Уфы» и «Оренбурга». И вот башкирская команда начала подготовку уже к новому сезону. Сегодня футболисты собрались в Республиканском кардиологическом центре, где прошли полноценный медицинский осмотр.
Лучший бомбардир РПЛ к новому сезону готов. Многие уже не ожидали увидеть Гамида Агаларова в составе «Уфы», но пока нападающий горожан вместе с командой прошёл медосмотр и отправится на сборы в Ашу. Отпуск Гамид провёл вместе с семьёй. Разговоров о будущем Агаларова ходит много, но нападающий уверен, что трансферные мысли не помешают ему сконцентрироваться на подготовке к сезону с «Уфой».
Уехать далеко на отдых у футболистов не получилось. Зато многие смогли во время отпуска, наконец, осуществить свои планы, которые нельзя сделать по ходу сезона. Самое счастливое событие случилось у полузащитника горожан Артёма Голубева.
Медосмотр перед началом сезона прошли все футболисты, находящиеся на контракте с «Уфой». В том числе и лидеры команды – Александр Беленов и Алексей Никитин. Вернулись из аренды защитник Олег Дзантиев, полузащитник Никита Белоусов и голкипер Алексей Кузнецов. Для многих футболистов сезон в ФНЛ – это возможность перезагрузить свою карьеру и вновь выстрелить. Как, например, для Тимура Жамалетдинова, который весь прошлый год пропустил из-за тяжелой травмы.
На медосмотре врачи проводили нагрузочные тесты для оценки функционального состояния футболистов. Игроки сдавали анализы, прошли флюорографию и исследовали активность сердца с помощью электрокардиограммы.
Уже завтра футбольный клуб «Уфа» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Ашу. Ну а сезон в ФНЛ, первый за девять лет для «Уфы» стартует через месяц.