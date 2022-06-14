В Башкирии в лесах заблудились 11 человек

12 июня недалеко от села Маячный две женщины с детьми 8 и 10 лет пошли в лес за грибами и заблудились. В этот же день в лесу заблудились две девушки – они потерялись между Серафимовкой и Леонидовкой Туймазинского района. Ещё один грибник 62 лет заблудился в селе Урман. Ещё три случая пропажи зафиксировали 13 июня.