Проверка аттракционов и подготовка к отопительному сезону: итоги оперативки с Радием Хабировым

Быть предельно принципиальными. Радий Хабиров попросил не церемониться с безответственными хозяевами аттракционов. Вопрос готовности развлекательного оборудования к летнему сезону сегодня подняли на оперативном совещании в правительстве Башкортостана. Там же обсудили подготовку объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону и модернизацию первичного звена здравоохранения республики.
Лето наконец наступило, судя по температуре за окном и яркому солнцу, которое радовало жителей республики в течение сегодняшнего дня. С установлением теплых дней увеличивается и количество желающих посетить парки развлечений. Вопрос готовности аттракционов к работе в летний период стал одним из основных в повестке еженедельного оперативного совещания в правительстве региона.
Единственный за последние три года несчастный случай произошел 8 мая текущего года в центральном парке города Нефтекамска. Две одиннадцатилетние девочки получили телесные повреждения во время катания на карусели. В ходе проверки выяснилось, что аттракцион использовался владельцем без допуска к эксплуатации. В текущем же году подготовлены к летнему сезону 330 аттракционов, которые в настоящее время обследуются экспертами специализированных испытательных лабораторий.
Лето практически только началось, а уже надо думать о следующем отопительном сезоне. Коммунальщикам предстоит подготовить к зиме 1645 котельных, отремонтировать или заменить 526 котлов. Работы уже начали. На эти цели в общей сложности предусмотрено направить более 5,5 млрд рублей.
Во время оперативного совещания обсудили и модернизацию первичного звена здравоохранения. В рамках региональной программы для укрепления базы амбулаторно-поликлинических учреждений до 2025 года в республике запланировано строительство 22 объектов. Это 10 поликлиник, 8 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, две сельские врачебные амбулатории и две центральные районные больницы.
Рассказали на оперативном совещании главе республики и о том, какая программа ожидает башкирскую делегацию в северной столице России. В Санкт-Петербурге на этой неделе пройдет международный экономический форум, на полях которого Башкортостан планирует подписать 31 соглашение на сумму более 65 миллиардов рублей.