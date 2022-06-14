Проверка аттракционов и подготовка к отопительному сезону: итоги оперативки с Радием Хабировым

Быть предельно принципиальными. Радий Хабиров попросил не церемониться с безответственными хозяевами аттракционов. Вопрос готовности развлекательного оборудования к летнему сезону сегодня подняли на оперативном совещании в правительстве Башкортостана. Там же обсудили подготовку объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону и модернизацию первичного звена здравоохранения республики.

Лето наконец наступило, судя по температуре за окном и яркому солнцу, которое радовало жителей республики в течение сегодняшнего дня. С установлением теплых дней увеличивается и количество желающих посетить парки развлечений. Вопрос готовности аттракционов к работе в летний период стал одним из основных в повестке еженедельного оперативного совещания в правительстве региона.

У меня просьба: это та сфера, где любая нестыковка бьет по детям. Поэтому будьте предельно принципиальными. Есть основания – сразу закрывайте. Раз человек занимается этим видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Единственный за последние три года несчастный случай произошел 8 мая текущего года в центральном парке города Нефтекамска. Две одиннадцатилетние девочки получили телесные повреждения во время катания на карусели. В ходе проверки выяснилось, что аттракцион использовался владельцем без допуска к эксплуатации. В текущем же году подготовлены к летнему сезону 330 аттракционов, которые в настоящее время обследуются экспертами специализированных испытательных лабораторий.

В России у нас проводят техническое обследование где-то 9 лабораторий, из них где-то шесть у нас работают в республике. И на сегодняшний день из 367 аттракционов 330 готовы, прошли и работают. Ринат Галимов, начальник инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан

Лето практически только началось, а уже надо думать о следующем отопительном сезоне. Коммунальщикам предстоит подготовить к зиме 1645 котельных, отремонтировать или заменить 526 котлов. Работы уже начали. На эти цели в общей сложности предусмотрено направить более 5,5 млрд рублей.

На сегодняшний день средняя готовность к зиме по республике составляет 32 процента, в том числе по жилищному фонду 11 процентов, по котельным 20 процентов, по тепловым сетям 23 процента. Алан Марзаев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Во время оперативного совещания обсудили и модернизацию первичного звена здравоохранения. В рамках региональной программы для укрепления базы амбулаторно-поликлинических учреждений до 2025 года в республике запланировано строительство 22 объектов. Это 10 поликлиник, 8 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, две сельские врачебные амбулатории и две центральные районные больницы.

Я прошу совместно с Минстроем эту работу довести. Объемы большие очень. Главное, чтобы мы не срывали сроки, потому что эти поликлиники давно просят, они по моим поручениям все идут. Просьба завершить нормально строительство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан