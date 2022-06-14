В Башкирии из-за дождей продлили сроки ямочного ремонта

На совещании с главами администраций районов и городских округов республики премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что глава региона ставил задачу завершить ремонт дорог к 15 июня. На сегодня работы выполнены лишь на 83 процента.

Также на совещании обсудили и вопрос нанесения дорожной разметки. Здесь непогода тоже сыграла свою роль.  Премьер-министр поручил до 27 июня завершить выполнение работ по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного полотна на дорогах местного значения, а также совместно с республиканским Управлением дорожного хозяйства завершить работы по нанесению дорожной разметки в срок до 1 июля.

Просьба уложиться в сроки с решением этой проблемы. Что касается обращений граждан, обратите на это внимание. Нужно решить вопросы с дорогами на кладбище и на Кашкадан.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии из-за дождей продлили сроки ямочного ремонта
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