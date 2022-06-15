В Башкирии почтили память легендарного хореографа Явдата Бикбердина

В Баймакском районе почтили память легендарного танцора и хореографа Явдата Бикбердина. Памятную доску в честь 70-летия заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан открыли в деревне Кусеево. Мемориал установили в сельском доме культуры имени Абдулхака Игебаева.

Явдат Зайнуллович родился 10 июня 1952 года в деревне Кусеево Баймакского района. Его называли «сказителем танца». Именно он создал тот самый колоритный образ в народном танце бурзянских башкир. За свою короткую, но яркую жизнь Явдат Бикбердин оставил огромный вклад в развитие и сохранение хореографического жанра республики. Его работы стали классикой башкирской хореографии и исполняются профессиональными коллективами в разной интерпретации. Он автор более 50 постановок. Безудержная энергетика, неординарный ум и внимательность к башкирской литературе – таким его и запомнили земляки.

С одной стороны, вроде, маленькая деревня, но очень большое и значимое событие для всей республики, для всего нашего народа, поскольку Явдат Бикбердин – это великая личность для башкирского танца, для нашей хореографии, для передачи духа и культуры военной истории через танец.

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