В Башкирии почтили память легендарного хореографа Явдата Бикбердина

Явдат Зайнуллович родился 10 июня 1952 года в деревне Кусеево Баймакского района. Его называли «сказителем танца». Именно он создал тот самый колоритный образ в народном танце бурзянских башкир. За свою короткую, но яркую жизнь Явдат Бикбердин оставил огромный вклад в развитие и сохранение хореографического жанра республики. Его работы стали классикой башкирской хореографии и исполняются профессиональными коллективами в разной интерпретации. Он автор более 50 постановок. Безудержная энергетика, неординарный ум и внимательность к башкирской литературе – таким его и запомнили земляки.