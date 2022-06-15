В Уфе 6-летняя девочка попала под колёса авто

Накануне, 14 июня, в Уфе произошла авария с участием маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

42-летний водитель на «Рено Логан» двигался по дворовой территории дома №96 по улице Первомайской. В один момент он допустил наезд на 6-летнюю девочку. По предварительной информации, ребёнок внезапно выбежал из-за припаркованного авто.

С травмами пострадавшую девочку госпитализировали. Известно, что во дворе она была со своей мамой. Обстоятельства аварии выясняются.