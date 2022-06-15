В Башкирии под мостом нашли тело мужчины

11 июня в Белебеевском районе произошла смертельная авария. Под мостом в машине было найдено тело мужчины.

Инцидент произошёл у деревни Гусаркино на улице Овражной. По предварительной информации, 61-летний мужчина на мотоблоке передвигался по мосту через реку Чатра. Он не справился с управлением и съехал под сооружение.

От полученных травм водитель погиб. Известно, что у мужчины не было водительских прав. Сам он передвигался на соседском мотоблоке. По словам соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.