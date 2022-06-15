В Уфе ребята устроили вечеринку на крыше «дома смерти»

Накануне, 14 июня, в Уфе компания молодых ребят устроила вечеринку в необычном и опасном месте – на крыше «дома смерти». Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидцев.

Около десяти молодых человек забрались на крышу недостроенного высотного дома, который расположен на улице Кирова. Ребята слушали музыку, танцевали и фотографировались. Пробраться к дому оказалось не сложно, несмотря на то, что высотка огорожена забором. Очевидцы отмечают, что иногда на крыше дома можно заметить совсем маленьких детей.

Напомним, недостроенный дом на улице Кирова получил дурную славу после череды несчастных случаев. В постройке травмировались и гибли люди, а чаще всего там обитают маргинальные личности.

В городе планируют достроить «дом смерти» и возвести рядом трехэтажный детсад и паркинг. По данным пресс-службы горсовета, в ноябре прошлого года были назначены общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова.