В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию среди спортсменов-колясочников

Соревнования продлятся до конца недели. Сначала пройдут поединки в личном турнире, затем в командном зачете. В стартовый день у мужчин и женщин сильнейших выявляли рапиристы и шпажисты. И уже разыграли первые комплекты наград.

Очень долго готовились на сборах, у вас в Уфе и получилось, что все благополучно закончилось, но мне еще фехтовать в течение трех дней.

В составе сборной России выступают победители и призеры Олимпийских игр в Токио. Всего в соревнованиях принимают участие более ста спортсменов из 13 регионов страны. Ранее атлеты выступили в Уфе на международном турнире, после чего остались в городе на сборах. Самые многочисленные команды выставили хозяева турнира, а также коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Омской и Новосибирской области. Республику на чемпионате представляют 17 фехтовальщиков.