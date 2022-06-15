В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию среди спортсменов-колясочников

Соревнования продлятся до конца недели. Сначала пройдут поединки в личном турнире, затем в командном зачете. В стартовый день у мужчин и женщин сильнейших выявляли рапиристы и шпажисты. И уже разыграли первые комплекты наград.

Очень долго готовились на сборах, у вас в Уфе и получилось, что все благополучно закончилось, но мне еще фехтовать в течение трех дней.

Александр Кузюков, двукратный паралимпийский чемпион, чемпион России по фехтованию-2022

В составе сборной России выступают победители и  призеры Олимпийских игр в Токио. Всего в соревнованиях принимают участие более ста спортсменов из 13 регионов страны. Ранее атлеты выступили в Уфе на международном турнире, после чего остались в городе на сборах. Самые многочисленные команды выставили хозяева турнира, а также коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Омской и Новосибирской области. Республику на чемпионате представляют 17 фехтовальщиков.

Новичков в этом году приток основательный, благодаря этому притоку у нас в категории С десять человек.  Это самые две группы тяжелые  по своим поражениям, и это девочки. Они выступают пока достойно.

Фарит Арсланов, старший тренер мужской сборной России по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Это 17-й чемпионат России, и тренерам это душу греет. Потому что фехтованием реабилитация проводится необыкновенная.  

Елена Белкина, президент Ассоциации паралимпийского фехтования
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