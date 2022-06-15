В Башкирии завершился пятый тур чемпионата республики по футболу

По итогам пятого тура чемпионата Башкортостана лидеры текущего сезона потеряли первые очки. Жуковский «Старт», после единственного за 37 матчей поражения на выезде смог одолеть «Стерлитамак». В Туймазах, «Спартак-дубль» и молодёжка «Уфы» разошлись миром – 1:1.
Уфимцы после этой встречи с 13-ю очками возглавили турнирную таблицу чемпионата. В Учалах и в Салавате хозяева одержали прогнозируемые и уверенные победы. «Горняк» просто не оставил шансов нефтекамскому «Торпедо» – 7:1. А «Зенит» уже в первом тайме решил исход поединка с «Девоном» в свою пользу, забив три безответных мяча.
Завершал пятый тур матч на столичном стадионе «Олимп» равных по силу соперников. «Вся Уфа-Беркут» едва не растеряла солидный гандикап в три мяча.
Игроки «Старта-2» сократили счёт до минимума, но не больше. Отметим, в этом поединке был забит сотый мяч чемпионата республики 2022. Его автором стал, игрок команды «Вся Уфа-Беркут» Ринат Киреев.
Сегодня стартует второй по значимости любительский республиканский футбольный турнир. Кубок Башкортостана-2022 начнётся со стадии 1/8 финала. На этот раз за главный приз соревнования поборются 16 команд. Из ранее заявленного состава участников произошла одна замена. Вместо алексеевсвкого «Альтаира», в матчах на выбывание сыграет ФК «Уфа-2006».