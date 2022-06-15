ФК «Уфа» начал подготовку к сезону под руководством Сергея Томарова

ФК «Уфа» начинает свою подготовку к сезону в футбольной национальной лиге под руководством Сергея Томарова. Сегодня команда отправилась на свой первый учебно-тренировочный сбор в Ашу.

В Челябинскую область поехал 21 футболист, среди которых два игрока на просмотре. В состав главной команды на сбор привлечены футболисты «Уфы-молодежной» Хайдар Халилов и Данил Ахатов. Остались и лидеры команды – Александр Беленов, Гамид Агаларов и Алексей Никитин. Исполняющим обязанности «Уфы» назначен Сергей Томаров, вместе с ним в тренерский штаб вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов. Сбор в Аше у футбольного клуба «Уфа» продлится до 28 июня.