В парке «Кашкадан» в Уфе прошел Кубок Башкортостана по пляжному волейболу

В Уфе на территории обновлённого парка «Кашкадан» прошёл Открытый Кубок Республики Башкортостан по пляжному волейболу. В турнире приняли участие 47 команд из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Кумертау и даже Магнитогорска.
Команду в пляжном волейболе меняют редко. Диана Мельникова и Алина Кашапова в паре играют уже много лет, поэтому уровень их взаимопонимания на площадке очень высокий. Девушки уверенно вышли из предварительного раунда в финальный этап. Профессионально спортсменки пляжным волейболом не занимались, но упустить возможность проверить свои силы на республиканском турнире не смогли.
Одним из отличий пляжного волейбола от классического помимо, естественно, покрытия площадки и количества игроков, является размер игрового поля. В «пляжке» оно немного короче. У игроков также нет конкретных позиций, они отвечают лишь за левую и правую сторону площадки. А мячи более мягкие и лёгкие, всё для того, чтобы снаряд больше находился в воздухе.
Победители соревнований выявлялись не только в основном зачёте, но и в категории любителей. Здесь победу у мужчин одержала пара Иванов-Малых. Интерес заключается в том, что Дмитрию Малых уже за 50 лет, но волейболист не уходит в ветеранские соревнования, а играет с молодыми на равных.
Главное событие в республиканском пляжном волейболе ещё впереди. В августе пройдёт чемпионат Башкортостана, который традиционно собирает максимальное количество спортсменов со всей республики. А победители турнира получают звание кандидатов в мастера спорта.