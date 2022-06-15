В парке «Кашкадан» в Уфе прошел Кубок Башкортостана по пляжному волейболу

В Уфе на территории обновлённого парка «Кашкадан» прошёл Открытый Кубок Республики Башкортостан по пляжному волейболу. В турнире приняли участие 47 команд из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Кумертау и даже Магнитогорска.

Команду в пляжном волейболе меняют редко. Диана Мельникова и Алина Кашапова в паре играют уже много лет, поэтому уровень их взаимопонимания на площадке очень высокий. Девушки уверенно вышли из предварительного раунда в финальный этап. Профессионально спортсменки пляжным волейболом не занимались, но упустить возможность проверить свои силы на республиканском турнире не смогли.

Очень здорово, что здесь у нас такая волейбольная семья, все мы когда-то лет с 5-6 играли в школах, потом университетах, потом на песке, раньше мы играли на монументе. Сейчас есть на 8 марта. Диана Мельникова, участник Кубка Республики Башкортостан по пляжному волейболу

Одним из отличий пляжного волейбола от классического помимо, естественно, покрытия площадки и количества игроков, является размер игрового поля. В «пляжке» оно немного короче. У игроков также нет конкретных позиций, они отвечают лишь за левую и правую сторону площадки. А мячи более мягкие и лёгкие, всё для того, чтобы снаряд больше находился в воздухе.

Пляжный волейбол интересен, что предугадать результаты заранее очень сложно. Проигравшая команда первые игры может попасть во второй финал и снова выиграть. Фавориты есть, но шансы есть у каждого. Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

Победители соревнований выявлялись не только в основном зачёте, но и в категории любителей. Здесь победу у мужчин одержала пара Иванов-Малых. Интерес заключается в том, что Дмитрию Малых уже за 50 лет, но волейболист не уходит в ветеранские соревнования, а играет с молодыми на равных.

В «пляжку» играю третий год, классикой занимался с 1985 года, «пляжка» очень нравится, жаль, что нет тёплого зимнего комплекса, там бы я просто жил. Дмитрий Малых, участник Кубка Республики Башкортостан по пляжному волейболу