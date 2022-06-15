В Уфе прошли первенство и чемпионат республики по конкуру

Лучших выявляли в трех возрастных группах. Победители и призеры попали на карандаш к тренерам сборной республики. Свои силы проверили дебютанты соревнований, также на маршрут впервые выходили молодые лошади.

На маршруте Арина Гаранькова – один из лидеров соревнований. Уфимка только вернулась из Перми, где стала абсолютной чемпионкой всероссийского турнира среди взрослых. Но повторить успех дома ей не удалось – не справилась с шестым препятствием и заработала штрафные баллы, заняв в итоге второе место. А Ксения Рауздинова на Сувенире прошла весь маршрут чисто и стала первой в общем зачете.

Сабина Сагдетдинова из Кармаскалинского района дебютировала на первенстве республики. Она три года занимается конкуром, но до этого еще ни разу не выступала на соревнованиях. В тройку сильнейших не попала, хотя и финишировала без штрафных очков.

В чемпионате и первенстве республики выступали пары из Уфы, Кармаскалинского района, Мелеуза и Оренбурга. В конкуре участников называют именно парой, потому что здесь соревнуются не только спортсмены. На турнирах учатся выступать именно лошади.