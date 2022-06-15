Башкирские гимнастики завершают подготовку к Спартакиаде учащихся

Спортсменки из Башкортостана завершают подготовку к Спартакиаде учащихся России по спортивной гимнастике. Форум пройдёт в Чебоксарах с 19 по 26 июня.
В Уфе пока ещё в старом зале готовится к турниру Арина Минигулова. В составе сборной республики месяц назад успешно выступила на окружном этапе Спартакиады, завоевав бронзовую медаль. Остальные члены её команды представляют Стерлитамак.
Для Арины Минигуловой это будут первые соревнования российского уровня, поэтому девочке важно справиться не только с отработкой элементов, но и с психологическим давлением. К тому же, большинство гимнасток Башкортостана уже завершили сезон. Однако её тренер уверена в успешном выступлении спортсменки.