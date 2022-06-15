Башкирские гимнастики завершают подготовку к Спартакиаде учащихся

Спортсменки из Башкортостана завершают подготовку к Спартакиаде учащихся России по спортивной гимнастике. Форум пройдёт в Чебоксарах с 19 по 26 июня.

В Уфе пока ещё в старом зале готовится к турниру Арина Минигулова. В составе сборной республики месяц назад успешно выступила на окружном этапе Спартакиады, завоевав бронзовую медаль. Остальные члены её команды представляют Стерлитамак.

Там нужно выступить достойно и хорошо, постараться занять место. Но, скорее всего, не получится. Нужно больше тренироваться и как можно скорее переехать в новый зал.

Арина Минигулова, участница финала Спартакиады учащихся России

Для Арины Минигуловой это будут первые соревнования российского уровня, поэтому девочке важно справиться не только с отработкой элементов, но и с психологическим давлением. К тому же, большинство гимнасток Башкортостана уже завершили сезон. Однако её тренер уверена в успешном выступлении спортсменки.

Думаю, что она должна справиться, потому что она боец, я уверена в ней. Может быть, будет волнение. Думаю, с ней сможем это перебороть, она выступит достойно.

Инна Ганеева, старший тренер МБУ СШ №16
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