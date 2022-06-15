Житель Башкирии избил битой любовника своей девушки

По сообщениям МВД, 29-летний парень ждал свою возлюбленную у ларька, в котором она работает. Но после работы девушка направилась не к парню, а к машине, в которой сидел её 33-летний знакомый. Парень поспешил разобраться в ситуации, но возлюбленная не захотела говорить с ним. Защитить девушку вышел её знакомый. Завязалась драка – парень достал биту и несколько раз ударил мужчину. После случившегося он поспешил скрыться.