Житель Башкирии избил битой любовника своей девушки

В Учалинском районе произошёл конфликт между двумя молодыми мужчинами. Оказалось, парни подрались из-за девушки.
По сообщениям МВД, 29-летний парень ждал свою возлюбленную у ларька, в котором она работает. Но после работы девушка направилась не к парню, а к машине, в которой сидел её 33-летний знакомый. Парень поспешил разобраться в ситуации, но возлюбленная не захотела говорить с ним. Защитить девушку вышел её знакомый. Завязалась драка – парень достал биту и несколько раз ударил мужчину. После случившегося он поспешил скрыться.
Девушка обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали врачей и полицейских. Подозреваемый был задержан.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».