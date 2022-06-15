В Башкирии создадут культурный календарь

«Совместно с управлением культуры, со всем нашим культурным блоком мы должны разработать наш культурный календарь. Можно назвать его так. Это график мероприятий, в котором будет учтено абсолютно всё. То есть если ты приезжаешь в Уфу в январе, то четко понимаешь, что каждый год в это время проходят те или иные мероприятия», - сказал Ратмир Мавлиев.