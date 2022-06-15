Летчики из Башкирии, награжденные орденами Мужества: «Мы выполняли свою работу»

Награды нашли героев. Президент России Владимир  Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филиппова. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Наши пилоты спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет с горящим двигателем, но об их подвиге мало кто знал. И лишь теперь, спустя 25 лет, при активном участии руководителя региона, заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой.

Командира в живых нет. Он ювелирно посадил самолет, хотя тот был очень перегружен: топливо, пассажиры, багаж. Я порой думаю, что мы собрались в одном экипаже и выполнили каждый свою работу.

Салават Хабиров, ветеран авиации, штурман
Фото №1 - Летчики из Башкирии, награжденные орденами Мужества: «Мы выполняли свою работу»

Инцидент произошёл в 1996 году с самолетом Ту-134  «Башкирских авиалиний». Однако тогда руководство авиакомпании поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники, членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке. Заслуженную награду и всероссийское признание воздушные асы получили лишь благодаря вмешательству главы Башкортостана.

Я считаю такое отношение к истории, к героям, в том числе и живым, которые получают общественную оценку, очень важным. Я думаю, позиция Радия Фаритовича по этому поводу абсолютно справедлива: люди, работавшие и работающие на благо общества, должны получать признание.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, заведующий кафедрой БашГУ

О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это стало прецедентом: таких наград для своих земляков – героев Великой Отечественной войны – никто не добивался.

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