Летчики из Башкирии, награжденные орденами Мужества: «Мы выполняли свою работу»

Инцидент произошёл в 1996 году с самолетом Ту-134 «Башкирских авиалиний». Однако тогда руководство авиакомпании поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники, членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке. Заслуженную награду и всероссийское признание воздушные асы получили лишь благодаря вмешательству главы Башкортостана.