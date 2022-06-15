Летчики из Башкирии, награжденные орденами Мужества: «Мы выполняли свою работу»

Награды нашли героев. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филиппова. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Наши пилоты спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет с горящим двигателем, но об их подвиге мало кто знал. И лишь теперь, спустя 25 лет, при активном участии руководителя региона, заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой.
Инцидент произошёл в 1996 году с самолетом Ту-134 «Башкирских авиалиний». Однако тогда руководство авиакомпании поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники, членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке. Заслуженную награду и всероссийское признание воздушные асы получили лишь благодаря вмешательству главы Башкортостана.
О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это стало прецедентом: таких наград для своих земляков – героев Великой Отечественной войны – никто не добивался.