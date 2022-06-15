Башкирия заключила первые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме

Башкортостан намерен заключить более 30 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума. Две договоренности уже были достигнуты. Сегодня в Северной столице состоялось открытие масштабного мероприятия. Республика в этом году представила на площадке один из самых больших стендов. Чем регион завлекает инвесторов и кто почувствует результаты первых соглашений?
Форум – это не просто площадка для подписания соглашений, но и место, где регионы презентуют себя. Комната для переговоров сделана в виде кабины вертолета Ка-32А11ВС, который производят в Кумертау. К слову, внутри создали своеобразную имитацию полета, где на таких окнах-экранах и проносятся кадры республики с высоты птичьего полета.
Именно здесь и были достигнуты первые договоренности. Соглашение подписано между Минсельхозом республики и предприятием «Пегас-Агро», которое производит самоходные опрыскиватели. На сегодня фермеры региона используют почти 350 таких установок. В планах – увеличить их число до 500.
Кроме того, Башкортостан рассматривается как одна из площадок, которая будет задействована в рамках импортозамещения комплектующих для сельхозпредприятия.
Правительство республики заключило соглашение и с национальным центром государственно-частного партнёрства. Последний со своей стороны окажет экспертно-консультационную поддержку по основным направлениям сотрудничества, в том числе содействие в отборе, оценке и подготовке перспективных проектов. Взаимодействие также предполагает использование сервисов цифровой платформы «Росинфра» представителями органов власти для работы с проектами.
Республиканский стенд в этом году в числе самых больших на площадке форума. Он уступает только Москве и Петербургу, которые, к слову, разместились по соседству. Самая эффектная часть экспозиции – цифровая юрта, в которой в формате 3D-можно увидеть ключевые прорывные проекты, реализуемые в Башкортостане. На площадках юбилейного, 25-го экономического форума делегацией республики во главе с Радием Хабировым планируется подписание свыше 30 различных соглашений. Будут также объявлены результаты инвестиционного рейтинга регионов. Ну и, конечно же, все с нетерпением ждут выступления президента страны Владимира Путина, который должен наметить вектор развития экономики на ближайшие годы.