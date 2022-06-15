Башкирия заключила первые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме

Башкортостан намерен заключить более 30 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума. Две договоренности уже были достигнуты. Сегодня в Северной столице состоялось открытие масштабного мероприятия. Республика в этом году представила на площадке один из самых больших стендов. Чем регион завлекает инвесторов и кто почувствует результаты первых соглашений?

Форум – это не просто площадка для подписания соглашений, но и место, где регионы презентуют себя. Комната для переговоров сделана в виде кабины вертолета Ка-32А11ВС, который производят в Кумертау. К слову, внутри создали своеобразную имитацию полета, где на таких окнах-экранах и проносятся кадры республики с высоты птичьего полета.

Именно здесь и были достигнуты первые договоренности. Соглашение подписано между Минсельхозом республики и предприятием «Пегас-Агро», которое производит самоходные опрыскиватели. На сегодня фермеры региона используют почти 350 таких установок. В планах – увеличить их число до 500.

Мы сегодня договорились о скидках, о доступности машин для наших аграриев. Фермеры смогут получить скидку в 3% на приобретение напрямую от производителя, ещё 5% от Росагролизинга. Субсидии до 40% на приобретение техники. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Кроме того, Башкортостан рассматривается как одна из площадок, которая будет задействована в рамках импортозамещения комплектующих для сельхозпредприятия.

Ждем информацию от ваших производителей компонентов, чтобы понять, что мы можем импортозаместить. Башкирия – один из ключевых партнёров. За два года мы поставили около 150 машин. Светлана Линник, генеральный директор ООО «Пегас-Агро»

Правительство республики заключило соглашение и с национальным центром государственно-частного партнёрства. Последний со своей стороны окажет экспертно-консультационную поддержку по основным направлениям сотрудничества, в том числе содействие в отборе, оценке и подготовке перспективных проектов. Взаимодействие также предполагает использование сервисов цифровой платформы «Росинфра» представителями органов власти для работы с проектами.

Национальный центр ГЧП – один из наших основных партнеров. Мы отрабатываем законодательство, повышаем компетенции, обучаем сотрудников и специалистов. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Башкирия является самым продвинутым регионом по привлечению инвестиций. Мы видим большой потенциал в развитии инфраструктуры региона, мы уже начинаем работать по ряду направлений, например, мы совместно готовили проекты по строительству школ в рамках ГЧП с региональной администрацией. Мы сейчас смотрим проект в области строительства кампуса, проект в области транспортной инфраструктуры. Все проекты, которые определены в приоритетах ВЭБа, мы отрабатываем с командой региона. Павел Селезнев, генеральный директор Национального центра государственно-частного партнерства