В России держатели карты «Мир» смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов

Владельцы карты «Мир» смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов на смартфоне. Информацию подтвердили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.
В организации пояснили, что держатели карты «Мир» смогут предъявлять QR-код для сканирования без использования банковской пластиковой карты. Генерацию QR-кода можно будет осуществлять как в мобильном приложении, так и в MirPay.
В настоящее время участниками проекта стали такие банки как «Русский Стандарт» и «Открытие». Предполагается, что банк «Сбер» также примет участие.