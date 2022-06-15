Трехлетней малышке из Уфы с неизлечимой болезнью нужна помощь

Маленькой уфимке требуется помощь. У трёхлетней Арианы Уразмановой неизлечимая болезнь. Родители делают всё, чтобы жизнь девочки стала легче. Но некоторые вещи им недоступны – у семьи просто не хватает денег на покупку необходимого оборудования. Малышке, которая всё время лежит, необходим вертикализатор. Он поможет наладить работу организма.

Её день начинается с маминого «Доброе утро!» и этой неприятной трубки, которую Ариана не понимает, почему ей так часто засовывают в горло. Родители Арианы до сих пор гадают, как врач не увидела порок развития ни на втором, ни на третьем скрининге. Хотя обычно аномалию, как у девочки, диагностируют ещё в утробе. Семья же узнала об этом спустя месяцы после рождения, когда у малышки начались приступы эпилепсии.

Когда ей был месяц, после МРТ сказали, что врожденный порок головного мозга, ребенок – глубокий инвалид, и навсегда останется на уровне развития трехмесячного младенца. Постоянно приступы, а при каждом приступе погибают нейроны. Все, чему она научилась, из-за этого забывает. Фируза Уразманова

Из-за плохой работы мозга страдают и другие органы. Девочка не может самостоятельно сидеть и держать голову. Из-за того, что ребенок часто лежит, системы организма функционирует плохо. В легких происходит застой и, как следствие, пневмония. Малышка уже несколько раз попадала в реанимацию. Врачи говорят, что каждый новый случай для Арианы может стать последним.

Мы уже все выплакали, ничего не поделаешь. А если я буду в депрессии, то и она тоже. Фируза Уразманова

Фируза понимает, что Ариана никогда не побежит, не пойдёт в школу и не произнесёт слово «мама». Она борется за другое – за комфортную жизнь для дочери. Чтобы улучшить её, Ариане нужен вертикализатор – специальное устройство, предназначенное для фиксации человека в стоячем положении. Это поможет улучшить работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Больше двух лет Ариане помогает благотворительный фонд «Потерь нет».

По ОМС положено устройство, но оно ей не подходит, ей необходимо специально приспособленное. Его стоимость Мы не можем вылечить ее заболевание, но можем сделать так, чтобы она дольше прожила в кругу своей семьи. Ирина Лобаева, координатор по работе с партнёрами благотворительного фонда «Потерь нет»