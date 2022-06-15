Трехлетней малышке из Уфы с неизлечимой болезнью нужна помощь

Маленькой уфимке требуется помощь. У трёхлетней Арианы Уразмановой неизлечимая болезнь. Родители делают всё, чтобы жизнь девочки стала легче. Но некоторые вещи им недоступны – у семьи просто не хватает денег на покупку необходимого оборудования. Малышке, которая всё время лежит, необходим вертикализатор. Он поможет наладить работу организма.
Её день начинается с маминого «Доброе утро!» и этой неприятной трубки, которую Ариана не понимает, почему ей так часто засовывают в горло. Родители Арианы до сих пор гадают, как врач не увидела порок развития ни на втором, ни на третьем скрининге. Хотя обычно аномалию, как у девочки, диагностируют ещё в утробе. Семья же узнала об этом спустя месяцы после рождения, когда у малышки начались приступы эпилепсии.
Из-за плохой работы мозга страдают и другие органы. Девочка не может самостоятельно сидеть и держать голову. Из-за того, что ребенок часто лежит, системы организма функционирует плохо. В легких происходит застой и, как следствие, пневмония. Малышка уже несколько раз попадала в реанимацию. Врачи говорят, что каждый новый случай для Арианы может стать последним.
Фируза понимает, что Ариана никогда не побежит, не пойдёт в школу и не произнесёт слово «мама». Она борется за другое – за комфортную жизнь для дочери. Чтобы улучшить её, Ариане нужен вертикализатор – специальное устройство, предназначенное для фиксации человека в стоячем положении. Это поможет улучшить работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Больше двух лет Ариане помогает благотворительный фонд «Потерь нет».
Сделать жизнь для Арианы чуть легче может каждый, отправив SMS на короткий номер 3443 со словом «Дарю» и указанием суммы, например, «Дарю 100». Также перевод можно сделать на сайте фонда «Потерь нет». Перевод любой суммы станет частью большого дела для маленького человечка, которого можно хоть чуть-чуть избавить от страданий.