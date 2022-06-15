Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру по биатлону Виктору Никитину из Уфы

Президент России присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» директору спортшколы олимпийского резерва по биатлону в Республике Башкортостан Виктору Никитину. О воспитанниках одного из самых успешных тренеров нашего региона и о том, как сейчас живёт главное детище Виктора Анатольевича – спорткомплекс «Биатлон».

26 лет. Уже столько времени Никитин работает с биатлонистами. Среди его воспитанников – несколько звездных спортсменов, олимпийские призеры и чемпионы Сергей Кугубаев, Максим Чудов, Антон Бабиков. Успешно выступил на Олимпиаде в Пекине и Эдуард Латыпов, тоже воспитанник Виктора Никитина. Он завоевал три бронзовые медали. Подрастают и новые чемпионы. А цели у Виктора Анатольевича сейчас амбициозные – развивать детский и юношеский спорт и подготовить как можно больше башкирских биатлонистов к первенству мира.

Наверное, каждому тренеру, когда кишит, детишки бегают, суета идёт, стрельба идёт – развитие комплекса. Ну стоял бы комплекс, кому это нужно? Все радуются, что гостиница сейчас забита на 50 процентов башкирскими спортсменами.

Виктор Никитин, директор спортивного комплекса «Биатлон»
Фото №1 - Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру по биатлону Виктору Никитину из Уфы

Вчера на спорткомплекс «Биатлон» приехала мужская сборная России под руководством Юрия Каминского. К новому сезону начали подготовку лучшие молодые биатлонисты страны Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин и Александр Корнев. Изначально Каминский планировал провести первый втягивающий сбор в Казахстане, но из-за возникших сложностей с перевозом оружия в другую страну уфимский спорткомплекс «Биатлон» стал для наставника сборной лучшим вариантом.

Здесь хорошая лыжероллерная трасса для обучающей работы, хороший имитационный круг, и вообще все условия Виктор Анатольевич здесь создаёт, старается создать команде.

Юрий Каминский, старший тренер мужской сборной России по биатлону

Вместе с ними на спорткомплексе работает и юношеская сборная Башкортостана по биатлону. У команды расширенный сбор, который продлится 17 дней. В завершившемся сезоне несколько спортсменов сборной показали отличные результаты на российских соревнованиях. Руководит ими воспитанник Виктора Анатольевича Эдуард Мустафин.

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Виктор Анатольевич был самым жестким тренером, с которым я работал. Это всегда большие нагрузки, серьезные дисциплины, и это очень много тренировок. Постоянно тренировки, зарядка, первая, тренировка, вторая, практически четыре тренировки в день делали.

Эдуард Мустафин, тренер юношеской сборной Башкортостана по биатлону

Спорткомплекс «Биатлон» – место едва ли не жизни Виктора Никитина – в последний год обрёл новую жизнь. Несколько лет стадион не принимал крупные соревнования, но в марте сильнейшие спортсмены России и Беларуси приехали именно в Уфу на чемпионат и кубок страны. Ведь условия здесь – одни из лучших в России.

Сейчас трасса роллерная в идеальном состоянии, имитационная трасса тоже почти сделана. Самое главное – ремонт гостиницы, нужно ее обновлять, 20 лет она не делалась. Пообещали, что обновят, надеемся, что выведём её на новый уровень. Первая задача – сделать текущий ремонт гостиницы.

Виктор Никитин, директор спортивного комплекса «Биатлон»

Опыт проведения мартовских соревнований в Уфе – самый положительный. Спорткомплекс «Биатлон» будет принимать самые крупные турниры и дальше, ну а Виктор Никитин продолжит работу на благо башкирского и российского биатлона.

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