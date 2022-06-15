Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру по биатлону Виктору Никитину из Уфы

Президент России присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» директору спортшколы олимпийского резерва по биатлону в Республике Башкортостан Виктору Никитину. О воспитанниках одного из самых успешных тренеров нашего региона и о том, как сейчас живёт главное детище Виктора Анатольевича – спорткомплекс «Биатлон».

26 лет. Уже столько времени Никитин работает с биатлонистами. Среди его воспитанников – несколько звездных спортсменов, олимпийские призеры и чемпионы Сергей Кугубаев, Максим Чудов, Антон Бабиков. Успешно выступил на Олимпиаде в Пекине и Эдуард Латыпов, тоже воспитанник Виктора Никитина. Он завоевал три бронзовые медали. Подрастают и новые чемпионы. А цели у Виктора Анатольевича сейчас амбициозные – развивать детский и юношеский спорт и подготовить как можно больше башкирских биатлонистов к первенству мира.

Наверное, каждому тренеру, когда кишит, детишки бегают, суета идёт, стрельба идёт – развитие комплекса. Ну стоял бы комплекс, кому это нужно? Все радуются, что гостиница сейчас забита на 50 процентов башкирскими спортсменами. Виктор Никитин, директор спортивного комплекса «Биатлон»

Вчера на спорткомплекс «Биатлон» приехала мужская сборная России под руководством Юрия Каминского. К новому сезону начали подготовку лучшие молодые биатлонисты страны Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин и Александр Корнев. Изначально Каминский планировал провести первый втягивающий сбор в Казахстане, но из-за возникших сложностей с перевозом оружия в другую страну уфимский спорткомплекс «Биатлон» стал для наставника сборной лучшим вариантом.

Здесь хорошая лыжероллерная трасса для обучающей работы, хороший имитационный круг, и вообще все условия Виктор Анатольевич здесь создаёт, старается создать команде. Юрий Каминский, старший тренер мужской сборной России по биатлону

Вместе с ними на спорткомплексе работает и юношеская сборная Башкортостана по биатлону. У команды расширенный сбор, который продлится 17 дней. В завершившемся сезоне несколько спортсменов сборной показали отличные результаты на российских соревнованиях. Руководит ими воспитанник Виктора Анатольевича Эдуард Мустафин.

Виктор Анатольевич был самым жестким тренером, с которым я работал. Это всегда большие нагрузки, серьезные дисциплины, и это очень много тренировок. Постоянно тренировки, зарядка, первая, тренировка, вторая, практически четыре тренировки в день делали. Эдуард Мустафин, тренер юношеской сборной Башкортостана по биатлону

Спорткомплекс «Биатлон» – место едва ли не жизни Виктора Никитина – в последний год обрёл новую жизнь. Несколько лет стадион не принимал крупные соревнования, но в марте сильнейшие спортсмены России и Беларуси приехали именно в Уфу на чемпионат и кубок страны. Ведь условия здесь – одни из лучших в России.

Сейчас трасса роллерная в идеальном состоянии, имитационная трасса тоже почти сделана. Самое главное – ремонт гостиницы, нужно ее обновлять, 20 лет она не делалась. Пообещали, что обновят, надеемся, что выведём её на новый уровень. Первая задача – сделать текущий ремонт гостиницы. Виктор Никитин, директор спортивного комплекса «Биатлон»