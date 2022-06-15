Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру по биатлону Виктору Никитину из Уфы

Президент России присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» директору спортшколы олимпийского резерва по биатлону в Республике Башкортостан Виктору Никитину. О воспитанниках одного из самых успешных тренеров нашего региона и о том, как сейчас живёт главное детище Виктора Анатольевича – спорткомплекс «Биатлон».
26 лет. Уже столько времени Никитин работает с биатлонистами. Среди его воспитанников – несколько звездных спортсменов, олимпийские призеры и чемпионы Сергей Кугубаев, Максим Чудов, Антон Бабиков. Успешно выступил на Олимпиаде в Пекине и Эдуард Латыпов, тоже воспитанник Виктора Никитина. Он завоевал три бронзовые медали. Подрастают и новые чемпионы. А цели у Виктора Анатольевича сейчас амбициозные – развивать детский и юношеский спорт и подготовить как можно больше башкирских биатлонистов к первенству мира.
Вчера на спорткомплекс «Биатлон» приехала мужская сборная России под руководством Юрия Каминского. К новому сезону начали подготовку лучшие молодые биатлонисты страны Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин и Александр Корнев. Изначально Каминский планировал провести первый втягивающий сбор в Казахстане, но из-за возникших сложностей с перевозом оружия в другую страну уфимский спорткомплекс «Биатлон» стал для наставника сборной лучшим вариантом.
Вместе с ними на спорткомплексе работает и юношеская сборная Башкортостана по биатлону. У команды расширенный сбор, который продлится 17 дней. В завершившемся сезоне несколько спортсменов сборной показали отличные результаты на российских соревнованиях. Руководит ими воспитанник Виктора Анатольевича Эдуард Мустафин.
Спорткомплекс «Биатлон» – место едва ли не жизни Виктора Никитина – в последний год обрёл новую жизнь. Несколько лет стадион не принимал крупные соревнования, но в марте сильнейшие спортсмены России и Беларуси приехали именно в Уфу на чемпионат и кубок страны. Ведь условия здесь – одни из лучших в России.
Опыт проведения мартовских соревнований в Уфе – самый положительный. Спорткомплекс «Биатлон» будет принимать самые крупные турниры и дальше, ну а Виктор Никитин продолжит работу на благо башкирского и российского биатлона.