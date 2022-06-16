ПМЭФ-2022: Минсельхоз Башкирии и компания «Пегас-Агро» договорились о скидках на технику

Самоходные опрыскиватели «Туман» башкирские аграрии смогут приобрести со скидкой. Договоренность об этом была достигнута на полях ПМЭФ. Соглашение скрепили подписями вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов и генеральный директор компании «Пегас-Агро» Светлана Линник.

Кроме того, Башкортостан рассматривается как одна из площадок, которая будет задействована в рамках импортозамещения комплектующих для сельхозпредприятия.

Так что не исключено, что элементы опрыскивателей «Туман» будут производиться в регионе. Ожидается, что до конца года республика приобретет еще порядка 50 единиц высокопроизводительной техники.