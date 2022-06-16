В Башкирии вынесли приговор многодетному отцу, который задавил пешехода

В феврале 2022 года мужчина работал на экскаваторе-погрузчике. Он передвигался по двору дома и допустил наезд задней частью транспорта на пешехода. 58-летний пострадавший получил травмы и скончался.

Свою вину водитель полностью признал. У мужчины три маленьких ребёнка. Суд учёл все указанные факторы, а также положительные характеристики и возмещение морального вреда. Также мужчина является единственным кормильцем в семье. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.