На трассе в Башкирии погиб автомобилист

Сегодня, 16 июня, глубокой ночью на трассе в Иглинском районе зафиксировали смертельную аварию. Об этом рассказал начальник ГИБДД республики.

Инцидент произошёл на 1 км автодороги Орловка-Аша. 32-летний уроженец Ханты-Мансийска допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась и перевернулась.

От полученных травм водитель погиб. По предварительной информации, мужчина решил покататься со своим 18-летним товарищем в состоянии алкогольного опьянения. От тяжелых травм пассажира спас ремень безопасности.