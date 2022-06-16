В Башкирии вновь стартовала акция «Поезд здоровья»

По Башкортостану едет «Поезд здоровья». В акции принимают участие составы с флюорографами и маммографами Республиканской клинической больницы и кардиоцентра.

По республике проложено шесть маршрутов. На них работают 26 мобильных передвижных комплексов и 156 специалистов.

Ответ математический, но задача – медицинская, решает её, конечно, специалист. На приёме у окулиста – Маймуна Кашфеева. Пенсионерка стала замечать, что ухудшается зрение, но ехать в районную больницу из Улу-Теляка не торопилась.

Пересмотреть свои взгляды на здоровье в течение двух дней могли все желающие жители Улу-Теляка. В село приехал «Поезд здоровья». Это не только узкие специалисты, которых нет в местной поликлинике, но и аппараты – флюорограф, маммограф, УЗИ.