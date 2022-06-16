Активисты «Том Сойер Феста» приведут в порядок дома в историческом центре Уфы

«Том Сойер Фест» спустя несколько лет возобновил свое шествие по Уфе. Его цель – привести в порядок внешний вид города и обратить внимание на ценность исторической среды.
Городские активисты объединились и решили к юбилею Уфы поработать над домами по улице Пушкина, напротив археологического памятника «Городище Уфа-2». Фестиваль стартовал с дома №131, жильцы которого дали согласие на работу над фасадом.
Волонтеры работают в связке с мэрией, Главархитектурой, центром городского дизайна и «Архзащитой» Уфы. Стоит отметить, что всероссийский волонтерский фестиваль уже проходил в столице республики в 2018 году. Тогда волонтеры привели в порядок два исторических дома по улице Гоголя.