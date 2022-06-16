Активисты «Том Сойер Феста» приведут в порядок дома в историческом центре Уфы

Волонтеры работают в связке с мэрией, Главархитектурой, центром городского дизайна и «Архзащитой» Уфы. Стоит отметить, что всероссийский волонтерский фестиваль уже проходил в столице республики в 2018 году. Тогда волонтеры привели в порядок два исторических дома по улице Гоголя.