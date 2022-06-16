В Уфе организовали праздник для детей из ДНР и ЛНР

Познакомиться с динозаврами, сесть за руль гоночного автомобиля и увидеть Уфу с высоты птичьего полёта. Целый день развлечений ждал ребят из Донбасса. Праздничные мероприятия организовала Молодежная общественная палата республики. Детей ждали не только аттракционы, но и горячий обед.

Пока кто-то из детей крутится в шаре, другие пытаются допрыгнуть едва ли не до небес. За развлечениями на аттракционах наблюдают не только организаторы, но и родные ребят. Виктор Анатольевич приехал в Уфу вместе со своим внуком из Мариуполя. Родители 9-летнего Артёма остались в Киеве, а Виктор Кучеренко вместе со своей женой и внуком попал в санаторий «Связист».

Праздник для детей из ДНР и ЛНР организовали сразу в двух местах. Пока часть ребят развлекалась у озера Кашкадан, другие нашли себе забавы по душе в парке имени Гафури.

После краткого инструктажа ребята стартуют. За руль гоночного автомобиля посадили даже самых маленьких. Правда, управление было в руках родителей. Жажду скорости на треке утоляли не только юноши, но и девушки.

Развлекательные мероприятия организовала Молодежная общественная палата республики. «Праздник лета» – так называется благотворительная акция, которая позволила исполнить мечты детей из Донецкой и Луганской народных республик. Ребята получили не только яркие эмоции, но и подарки. Также депутаты Госсобрания осуществили заветные желания сразу двух мальчишек из Донбасса.

В честь дня 11-летия двойняшкам вручили подарки, о которых они давно мечтали. Арсений на день рождения получил долгожданный смартфон, а вот Матвею достался электросамокат.

Но на этом праздник для детей не заканчивается. Впереди у ребят знакомство со столицей Башкортостана с высоты птичьего полёта. Для них запланировали катания на колесе обозрения.