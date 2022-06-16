Житель Уфы подозревается в избиении своего брата

В Уфе переел судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

25 февраля в прошлом году мужчина во дворе дома напал на своего брата. Между ними вспыхнула ссора. Он ударил родственника молотком в кисть, лицо, тело и спину. Пострадавший получил тяжелые травмы.