Вице-премьера из Башкортостана поздравили с днем рождения на ПМЭФ

Первый рабочий день башкирской делегации на Петербургском международном экономическом форуме начался позитивно: руководитель кабинета министров республики лично поздравил вице-премьера правительства Лиру Игтисамову с прошедшим днем рождения.

Сегодня на полях ПМЭФ начала свой первый рабочий день башкирская делегация. По словам Радия Хабирова, планы на форум у делегации из Башкортостана глобальные: встреча с руководителем «Автодора», строительство клинического госпиталя ветеранов войн, подписание ряда соглашений об инвестициях в развитие туризма и многое-многое другое.

Тем временем в объективы камер участников форума попало поздравление вице-премьера Правительства Башкортостана Лиры Игтисамовой. Руководитель финансового блока правительства накануне отметила свой день рождения. Лиру Игтисамову лично поздравил руководитель регионального кабмина Андрей Назаров и вручил ей букет цветов.

Напомним, Лира Игтисамова возглавляет министерство финансов Башкортостана с октября 2019 года. Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Башкортостан». В 2022 году решением Главы Башкортостана она была повышена до ранга вице-премьера.