Глава Башкирии рассказал о соглашениях, которые будут подписаны на ПМЭФ-2022

В России проходит XXV Петербургский международный экономический форум. Глава Башкирии рассказал о результатах первых встреч на площадке республики.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о соглашениях, которые будут подписаны на ПМЭФ-2022

С председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко глава региона обсудил мегапроекты по строительству дорог в Башкирии.

По его словам, на ПМЭФ республика планирует подписать соглашение с ДОМ.РФ по проекту строительства объектов водоснабжения в уфимском Забелье. На форуме будет представлен проект межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

Еще одним крупным проектом, по которому будет подписан документ, является строительство клинического госпиталя ветеранов войн.

Важный вопрос – и его оснащение, хотим продвинуться здесь на новый уровень. Госпиталь нам нужен в самом современном виде. Забота о здоровье ветеранов, в том числе локальных конфликтов, – наш важнейший приоритет. В образовании – работаем над проектом строительства математического лицея-интерната в Уфе на 360 мест. Планируем подписать ряд соглашений об инвестициях в развитие туризма, в частности, с корпорацией «Туризм.РФ». График плотный, встреч много, задач – тоже. Работаем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: static.rueconomics.ru

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