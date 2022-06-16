Глава Башкирии рассказал о соглашениях, которые будут подписаны на ПМЭФ-2022

В России проходит XXV Петербургский международный экономический форум. Глава Башкирии рассказал о результатах первых встреч на площадке республики.
С председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко глава региона обсудил мегапроекты по строительству дорог в Башкирии.
По его словам, на ПМЭФ республика планирует подписать соглашение с ДОМ.РФ по проекту строительства объектов водоснабжения в уфимском Забелье. На форуме будет представлен проект межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.
Еще одним крупным проектом, по которому будет подписан документ, является строительство клинического госпиталя ветеранов войн.
Фото: static.rueconomics.ru