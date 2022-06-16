Глава Башкирии рассказал о соглашениях, которые будут подписаны на ПМЭФ-2022

Важный вопрос – и его оснащение, хотим продвинуться здесь на новый уровень. Госпиталь нам нужен в самом современном виде. Забота о здоровье ветеранов, в том числе локальных конфликтов, – наш важнейший приоритет. В образовании – работаем над проектом строительства математического лицея-интерната в Уфе на 360 мест. Планируем подписать ряд соглашений об инвестициях в развитие туризма, в частности, с корпорацией «Туризм.РФ». График плотный, встреч много, задач – тоже. Работаем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии