В Башкирии женщину задавила крыша беседки

Сегодня, 16 июня, в Октябрьском произошёл несчастный случай. Подробности сообщает пресс-служба МЧС региона.
На улице Марата на территории частного дома произошло обрушение крыши летней беседки. Владельцы дома проводили ремонтные работы. На место происшествия прибыли спасатели.
Крыша упала на 56-летнюю женщину. Самостоятельно выбраться она не смогла. Спасатели деблокировали пострадавшую, а после увезли в больницу №1. По предварительной информации, женщина находилась на крыше беседки, в момент её разрушения.
Фото: МЧС по РБ.