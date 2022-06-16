В Башкирии женщину задавила крыша беседки

Сегодня, 16 июня, в Октябрьском произошёл несчастный случай. Подробности сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии женщину задавила крыша беседки

На улице Марата на территории частного дома произошло обрушение крыши летней беседки. Владельцы дома проводили ремонтные работы. На место происшествия прибыли спасатели.

Крыша упала на 56-летнюю женщину. Самостоятельно выбраться она не смогла. Спасатели деблокировали пострадавшую, а после увезли в больницу №1. По предварительной информации, женщина находилась на крыше беседки, в момент её разрушения.

Фото: МЧС по РБ. 

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