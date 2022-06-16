Эксперты: как Глава Башкирии добился присвоения награды летчикам за подвиг 25-летней давности

Летчики гражданской авиации ежедневно совершают если не подвиги, то очень отважные действия, которые проходят мимо общественности. Все больше сконцентрированы на каких-то происшествиях, катастрофах, и это отношение нужно менять. Отлично, что руководство республики и лично Глава поднимают и вытаскивают подвиги не только из прошлого, но и нашего настоящего. Это свежее поколение героев нашей эпохи, наши современники, истории которых нужно знать и которыми мы можем гордиться.

Сергей Минигулов, генеральный директор Уфимского учебно-методического центра малой авиации