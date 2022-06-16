Эксперты: как Глава Башкирии добился присвоения награды летчикам за подвиг 25-летней давности

Главе Башкирии удалось добиться справедливости через 25 лет после совершения подвига, который оказался не замечен. В 1996 году экипаж самолета Ту-134 успешно посадил борт и сохранил жизни пассажиров, когда воздушное судно окружили птицы. Горящий борт начал падать вниз, однако пилоты благополучно завершили полёт без пострадавших.

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Тогда пилотам лишь сказали спасибо и наградили небольшой премией. Подвиг отважных пилотов остался забыт. Радий Хабиров в рамках возвращения забытых имён героев республики восстановил историческую справедливость. Глава региона добился присуждения пилотам ордена Мужества. 

Эксперты прокомментировали зарождающуюся тенденцию в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ».

Это большая хабировская традиция – возвращать забытые имена и от имени государства благодарить людей, которые когда-то незаслуженно были забыты. Это и присвоение в 2020 году звания Героя России нашему генералу Шаймуратову, и открытие музея штурмана Альбанова, и сейчас награждение мужественного экипажа, совершившего подвиг, за который тогда им даже руки не пожали. У нашего Главы нужное для руководителя качество — «дожимать», то есть доводить начатое до конца. Своими возможностями он регулярно неоднократно пользуется на благо жителей республики.

Шамиль Валеев, публицист 

В Башкирии всегда был очень высоким запрос на социальную справедливость. Поэтому награждение башкирских летчиков за подвиг, совершенный 25 лет назад, - это закономерный результат совместных усилий общественных организаций и Главы республики Радия Хабирова. Приятно, что рассказ о той уникальной посадке самолёта авиакомпании «БАЛ» впервые обнародовал телеканал «Вся Уфа». Я видел и кусок обгоревшей лопатки двигателя и общался с членами доблестного экипажа. К счастью, время возвращает нам имена и героев. У нас появился ещё один повод гордиться. 

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Башкирии, директор муниципального телеканала «Вся Уфа»

Такое отношение к памяти и истории, к героям, в том числе и живым, которые получают общественную оценку, я считаю очень важным. Позиция Радия Фаритовича по этому поводу абсолютно справедлива: люди, работавшие и работающие на благо общества, должны получать признание.

 Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, профессор

Летчики гражданской авиации ежедневно совершают если не подвиги, то очень отважные действия, которые проходят мимо общественности. Все больше сконцентрированы на каких-то происшествиях, катастрофах, и это отношение нужно менять. Отлично, что руководство республики и лично Глава поднимают и вытаскивают подвиги не только из прошлого, но и нашего настоящего. Это свежее поколение героев нашей эпохи, наши современники, истории которых нужно знать и которыми мы можем гордиться.

Сергей Минигулов, генеральный директор Уфимского учебно-методического центра малой авиации
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