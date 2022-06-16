Эксперты: как Глава Башкирии добился присвоения награды летчикам за подвиг 25-летней давности

Главе Башкирии удалось добиться справедливости через 25 лет после совершения подвига, который оказался не замечен. В 1996 году экипаж самолета Ту-134 успешно посадил борт и сохранил жизни пассажиров, когда воздушное судно окружили птицы. Горящий борт начал падать вниз, однако пилоты благополучно завершили полёт без пострадавших.
Тогда пилотам лишь сказали спасибо и наградили небольшой премией. Подвиг отважных пилотов остался забыт. Радий Хабиров в рамках возвращения забытых имён героев республики восстановил историческую справедливость. Глава региона добился присуждения пилотам ордена Мужества.
Эксперты прокомментировали зарождающуюся тенденцию в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ».